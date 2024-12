El cacharro con el que he empezado a comer más verduras porque ya no me da tanta pereza cocinarlas

Seamos claros: las verduras son un alimento que siempre he evitado; en parte por su sabor, que mayoritariamente no me hacen demasiada gracia, y en parte por tener que cocinarlas. Pero todo cambió hace unos meses cuando me dispuse a aprovechar todo lo que ofrecen las freidoras de aire, cocinando todo tipo de alimentos para ver qué tal era el sabor de cada comida.

Sorprendentemente, es una experiencia que me ha encantado. He podido ver todo lo que ofrecen al cocinar determinados alimentos —no todos quedan igual de bien—, y las verduras se cocinan tan bien que ahora forman parte de mi alimentación prácticamente diaria. Las freidoras de aire se han considerado como dispositivos perfectos para comer saludable, y hay una gran parte de razón en ello. No sólo son interesantes por permitir consumir menos aceite en cada comida.

Somos muchos los que hemos caído ante la fiebre de las freidoras de aire —sobre todo en 2022 y 2023 gozaron de una enorme popularidad—, pero si aún no has dado este pequeño pero gran paso, afortunadamente solemos encontrarlas a muy buen precio. Y un buen ejemplo de ello es en MediaMarkt durante su particular campaña de ofertas flash, que nos deja la Moulinex Easy Fry Mega EZ855D por sólo 89 euros (su precio oficial es de 159 euros).

Un dispositivo muy útil para cocinar una buena variedad de alimentos

Lo primordial en este tipo de freidoras de aire, orientadas sobre todo a novatos como yo o para aquellas personas que quieran algo básico, pero funcional, es que es muy fácil de utilizar. Incluye ocho programas para cocinar diferentes alimentos y tiene una buena capacidad familiar de 7,5 litros, lo que permite cocinar bastantes raciones de una sentada.

Además, también se puede configurar para que cocine los alimentos a una temperatura de entre 80 y 200 ºC —el estándar que solemos encontrar en este rango de precio— y viene con un temporizador de hasta 60 minutos, suficiente para cocinar un buen surtido de alimentos.

Por otro lado, si es fácil de utilizar, también es fácil de lavar. Y esto es porque la freidora de aire es apta para el lavavajillas, algo que nos facilita (mucho) el tener que limpiarla. También cuenta con una capa antiadherente y, pese a que cuenta con una buena capacidad, su tamaño es compacto, por lo que se puede colocar en la cocina sin demasiados problemas.

