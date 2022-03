Stripe se pasa a las criptomonedas: hacia la popularización definitiva en el pago con bitcoins

Stripe es la empresa que reinventó las pasarelas de pago y revolucionó el mercado por completo. Y ahora tienen un nuevo campo de batalla: las criptomonedas. Ya en el pasado Stripe coqueteó con las criptomonedas, pero la apuesta anunciada ahora por su CEO va mucho más allá. Un importante paso que puede revolucionar el sector de las criptomonedas y acerca a los usuarios a que el pago con ellas sea mucho más cotidiana. Os explicamos por qué.

La estrella del sector fintech se pasa a las criptomonedas. El ascenso de Stripe ha sido meteórico y se considera a esta compañía como la gran estrella de Silicon Valley en el sector fintech, con una valoración por encima de los 100.000 millones de dólares. Al igual que Paypal, Stripe también va en serio a por las criptomonedas y tienen una gran baza en su favor.

Stripe es una empresa que permite a otras compañías crear pasarelas de pago. Más de 200.000 empresas en Europa trabajan con Stripe y tanto sus pagos, como las transferencias o los envíos de fondos los gestiona Stripe.

No es solo Stripe, sino todas las empresas que trabajan con ellos. La importancia de este movimiento es precisamente el gran impacto que tiene Stripe en la gestión de los pagos de muchas empresas, desde Globo a Under Armour, pasando por servicios como Booking, Shopify o DocuSign. El hecho de que Stripe soporte criptomonedas, abre la puerta a que estos servicios puedan decidir apostar sin mayor problema por las criptomonedas. No significa que vayan a hacerlo, pero si Stripe lo soporta, ellos que trabajan junto a Stripe también podrían tenerlo.

Stripe now supports crypto businesses: exchanges, on-ramps, wallets, and NFT marketplaces. Not just pay-ins but payouts, KYC and identity verification, fraud prevention, and lots more. https://t.co/3X173SkdPd