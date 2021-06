El Salvador busca ser el primer país con Bitcoin como moneda de curso legal: enviarán una propuesta de ley la próxima semana

En una conferencia de Bitcoin celebrada en Miami este pasado sábado el presidente de El Salvador lo anunció: quiere al Bitcoin como moneda de curso legal. Indicó que esta próxima semana enviará una propuesta al congreso. Si sale adelante, El Salvador será el primer país del mundo en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anuncio la iniciativa mediante un vídeo grabado que se reprodujo en la conferencia sobre Bitcoin en Miami. Dijo que esto tiene ventajas a corto, medio y largo plazo. Según la declaración:

Nayib Bukele y su partido político tienen mayoría absoluta en El Salvador, con un índice de aprobación de más del 90% ahora mismo. Esto hace que sus propuestas legislativas difícilmente no sean aprobadas por el congreso. Si la propuesta es enviada al congreso esta próxima semana, quizás en unos meses el Bitcoin sea la moneda por defecto en el país centroamericano.

