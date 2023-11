"Es la parte más difícil del cambio": OpenSea, referencia de los NFT, recorta un 50% su plantilla, según The Information

A medida que se desinflaba el globo de los NFT, lo han hecho también algunos de los grandes proyectos o apuestas que en su día ganaron fuerza gracias a los tokens no fungibles. Con ese telón de fondo, la plataforma OpenSea, una referencia crucial del mercado, acaba de anunciar un recorte relevante de su plantilla.

El anuncio lo ha hecho vía X su propio CEO, Devin Finzer, quien hace unas horas publicaba un extenso hilo explicando los "cambios importantes" que ha acometido la compañía para el lanzamiento de su próxima versión y encaminarse hacia lo que el directivo ya denomina "OpenSea 2.0". En ese proceso, eso sí, la empresa ha decidido dar pasos que afectan directamente a su área de Recursos Humanos.

"Estamos construyendo una nueva base para que podamos innovar más rápido […]. Cambiaremos nuestra forma de operar: pasaremos a un equipo más pequeño con una conexión directa con los usuarios", señala Finzer: "Hoy nos despedimos de varios compañeros del equipo. Esta es la parte más difícil del cambio".

El directivo no va más allá ni concreta cuánto adelgazará el equipo de OpenSea, pero Decrypt, Cointelegraph e The Information precisan que el recorte sería más que sustancial y alcanzaría a alrededor del 50% de su plantilla. Así lo señalan los tres medios citando a un portavoz de la startup del mercado NFT, que no concreta en cualquier caso en cuántos puestos de trabajo se traducirá ese porcentaje.

"Estamos realizando cambios organizativos y operativos significativos a medida que nos enfocamos en construir una versión más ágil y, en última instancia, mejor de OpenSea", recalca el portavoz: "Con estos cambios, estamos mejor posicionados para cumplir con la comunidad". Su anuncio llega apenas cinco años después del lanzamiento de OpenSea, un mercado de NFT con sede en Nueva York y que con los años logró crecer hasta converterse en una gran referencia del sector.

A principios de 2022 el mercado NFT llegó a obtener una valoración de aproximadamente 13.300 millones de dólares a principios de 2022, si bien, como recuerda Decrypt, empezó a perder fuerza meses después. Con todo sigue siendo un actor clave del sector: los datos de Dune muestran que a lo largo de la semana pasada sumó más de 32.000 carteras únicas entre sus mercados estándar y Pro, si bien Blur alcanzó una importante cuota de mercado, que supera el 70%.

No es la primera vez que la compañía se ve obligada a ajustar su plantilla. En julio del año pasado despidió a alrededor del 20% de su personal, lo que lo dejaba según los datos facilitados la propia empresa con 230 empleados.

"Hemos entrado en una mezcla sin precedentes de criptoinvierno e amplia inestabilidad macroeconómica, y necesitamos preparar a la empresa para la posibilidad de una recesión prolongada", explicaba por entonces Finzer.

Imagen de portada: Ajay_suresh (Flickr)

