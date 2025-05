A la caza de los criptomillonarios: una oleada de secuestros y violencia les puesto en el punto de mira en todo el mundo

David Balland es uno de los cofundadores de Ledger. Ya no trabaja activamente en la empresa y se retiró con su pareja a una localidad de la parte central de Francia. En enero ambos fueron secuestrados a punta de pistola. Poco después los secuestradores enviaron un vídeo para pedir rescate: en él mostraban cómo le cortaban uno de los dedos a Balland. El violento suceso es solo un ejemplo de una peligrosa tendencia en los últimos meses.

Oleada de secuestros y ataques. Como señalan en The Wall Street Journal, en los últimos meses han sido varios los casos de intentos de secuestro o de ataques con violencia que han sufrido personas con un supuesto gran patrimonio en criptomonedas.

"¡Ayuda! ¡Ayuda!". La hija del CEO de Paymium, un mercado de compraventa de criptodivisas en Francia, sufrió un intento de secuestro recientemente. La mujer iba con su hijo y su marido cuando uns hombres trataron de meterla en una furgoneta blanca. La mujer pidió ayuda, el marido forcejeó con los atacantes y un vecino que estaba cerca cogió al niño para tratar de llevarlo lejos. Cuando otros vecinos se acercaron los atacantes acabaron metiéndose en la furgoneta y huyendo.

Por todo el mundo. El pasado mes de septiembre un hombre fue sentenciado a 47 años de cárcel por dirigir a una banda de delincuentes que llevó a cabo varios asaltos a los domicilios de personas con grandes cantidades de criptodivisas. En uno de ellos atacaron a un hombre de 76 años en Durham (EEUU) y le amenazaron con cortarle los genitales.

En España, también. El pasado 1 de febrero una mujer se presentó en la comisaría de Marbella para alertar que su hijo estaba secuestrado. La víctima, un "trader" de criptomonedas londinense, acabó usando una treta para avisar a un amigo en Londres y de hecho escapó de sus captores. El fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel, también fue secuestrado en 2021 para robarle 25 millones de euros en bitcoins. Sus captores acabaron sendo arrestados y han sido condenados a nueve años de prisión.

Mejor no presumir. Killian Desnos es un influencer francés que reside en Malta y que a menudo ha hablado de lo rico que es gracias a las criptomonedas. En agosto de 2023 una persona disfrazada de mensajero de Amazon llamó a casa de su padre y lo secuestró. Mandó a Desnos un vídeo apuntando al padre con una pistola. Acabó pagando el rescate, el padre fue puesto en libertad al día siguiente y la policía encontró y arrestó a los dos responsables del secuestro. "Presumir en internet no fue una buena idea, me doy cuenta", contó en X poco después del incidente.

Para qué hackear. Tradicionalmente los criminales han tratado de robar criptomonedas mediante ciberataques a mercados de compraventa de estos activos, pero en los últimos tiempos se están produciendo también numerosos ataques directos a personas reconocidas por formar parte de este segmento y que supuestamente tienen grandes cantidades de dinero en forma de criptodivisas. Kames Lopp, cofundador de la empresa de seguridad de bitcoin Casa, explica que "mucha gente está llegando al nivel de seguridad de esconder el dinero debajo del colchón", y los criptomillonarios se arriesgan así a ataques físicos.

Los robos de datos no ayudan. ¿Cómo identifican los criminales a sus víctimas? Una de las posibilidades es que obtengan esos datos de los robos que han sufrido algunas empresas de este segmento. Hace cuatro días Brian Armstrong, CEO de Coinbase, admitió que alguien había robado los datos de un 1% de los usuarios de su plataforma (se estiman unos 100.000 afectados). Antes ya había ocurrido con Ledger, que en 2020 también sufrió una intrusión que hizo que se filtraran los datos de 270.000 clientes.

Identificar a los criptomillonarios. En Francia, como en España, hay registros públicos de los propietarios de las empresas y en ellos se pueden encontrar los domicilios de esos emprendedores. Taylor Monahan, que trabaja en ciberseguridad en MetaMask, explica que los cibercriminales logran cruzar bases de datos e incluso pagan por fuentes de información. El doxing es un problema cada vez más común y permite a atacantes obtener información personal para luego acosarla o, como en estos casos, amenazar con secuestros o ataques violentos.

