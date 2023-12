Ledger era el gran referente de seguridad para guardar criptomonedas. Ha sido hackeado

La empresa que se consideraba como el gran referente cripto en el campo de la seguridad ha tenido un 2023 para olvidar. Tras la polémica con Ledger Recover, ahora se le junta un problema todavía más grave. Sus sistemas conectados han sido comprometidos.

Una brecha de seguridad en el Ledger Connect Kit. La propia compañía ha comunicado oficialmente este hackeo. Lo que se sabe es que el pasado 14 de diciembre, Ledger sufrió un exploit en el Ledger Connect Kit, una librería de Javascript que conecta sitios web con los wallets de Ledger.

El hackeo ha afectado a terceros que utilizaban este kit para sincronizarse, no así a los monederos fríos. Según explica Ledger, la industria ha colaborado para neutralizar el ataque y congelar los fondos robados afectados.

Se desconoce cuánto ha sido robado. Todavía no está claro cuántas aplicaciones descentralizadas han sido afectadas. Algunas firmas como Blockaid informan de que al menos habrían perdido unos 150.000 dólares en cripto. Según describe ZachXBT, se habrían perdido unos 610.000 dólares. La cifra puede variar ampliamente en función del usuario afectado.

Desde Ledger no dan un dato concreto de las cripto afectadas, aunque afirman que el exploit estuvo activo de manera efectivo durante menos de dos horas. Un breve periodo de tiempo, pero suficiente para sustraer una gran cantidad de criptomonedas.

UPDATE: The genuine Ledger Connect Kit 1.1.8 is now fully propagated. Ledger and WalletConnect can confirm that the malicious code was deactivated. You are now safe to use your Ledger Connect Kit. Reminder that that we always encourage clear signing.