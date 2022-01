"Si no hay internet, no hay minería": por qué las revueltas en Kazajistán han provocado una caída en picado del valor del bitcoin

El año ha empezado de forma turbulenta en Kazajistán, el noveno país más grande del mundo. La drástica subida de precio de los combustibles ha provocado revueltas populares y una situación política complicada que ha tenido una última consecuencia: el corte de internet en todo el país durante el pasado miércoles.

Ese corte no solo ha tenido impacto claro en las comunicaciones de todo el país o en el acceso a todo tipo de servicios, sino también en el precio de bitcoin, que está cayendo notablemente. La razón: Kazajistán es hoy responsable del 18% de la minería de bitcoin según el Cambridge Center for Alternative Finance, y si internet no funciona, esos procesos de minería tampoco pueden completarse. Debido en parte a ello el valor de bitcoin está cayendo y ha llegado a bajar hasta los 41.270 dólares.

Kazajistán es el segundo país del mundo en minería de bitcoin

China dominaba tradicionalmente el segmento de la minería de bitcoin, pero la persecución que el gobierno chino inició hace meses provocó que muchos mineros abandonasen esa actividad o se mudaran. Estados Unidos es ahora "el gran productor" con un 35,4% de cuota, pero curiosamente el segundo país en relevancia en minería de bitcoin es Kazajistán, que tiene un 18,1% de cuota (hace un año esa cuota era del 8%) y se sitúa incluso por delante de Rusia según datos de los expertos.

La turbulenta situación por la que atraviesa el país ha provocado que el presidente Kassym-Jomart Tokayev haya pedido la ayuda de fuerzas militares rusas, pero también que haya ordenado al proveedor nacional de telecomunicaciones que impidiera el acceso a internet.

Según Kevin Zhang, directivo de la firma de criptodivisas Foundry, ese corte de internet provocó que aproximadamente un 15% de los mineros quedaran sin conexión, porque precisamente esa es la cantidad que realizan esa actividad desde Kazajistán. Como explicaba un minero de bitcoin kazajo en Twitter, "sin internet no hay minería".

El crecimiento de la minería de criptodivisas en Kazajistán ha provocado un impacto claro en su consumo energético. El organismo que regula el consumo allí, llamado KEGOC, indicó que en los primeros nueve meses de 2021 el consumo creció un 11,8%.

Eso puso en marcha medidas para limitar el consumo de nuevas instalaciones y los requisitos de la minería, que, como explicaba Zhang "no han hecho que sea ilegal, solo quieren limitarla porque está creciendo muy rápido". Una nueva enmienda en Kazajistán se puso en marcha este mes de enero de 2022 y obliga a pagar 0,23 céntimos más por kWh.

El aumento del precio de los combustibles que ha causado revueltas en todo el país y que ha provocado los cortes en internet ha hecho por tanto que la actividad minera quede anulada en Kazajistán. El país era destino claro para los mineros que se mudaban de China: tiene frontera con China y es uno de los grandes productores de energía del mundo.

2021 ha sido toda una montaña rusa para bitcoin y el resto de criptodivisas.

Eso a su vez ha provocado una caída de la potencia de cálculo dedicada a esa minería, y es una de las razones de que en las últimas horas el valor del bitcoin haya bajado hasta los 41.270 dólares según CoinMarketCap, aunque en estos momentos ese valor ronda los 42.300 dólares.

Según la CNBC en Kazajistán ya se ha empezado a restablecer el acceso a internet, pero los datos del NetBlocks Internet Observatory revelan que los niveles de conectividad están a un 5% de los normales.

Vía | CNBC