Irán incauta 1.000 máquinas destinadas a minar Bitcoin después de que subiese un 7% el consumo de electricidad

La electricidad en Irán es especialmente barata, por otra parte minar criptomonedas requiere de mucha electricidad. No es difícil unir los puntos, Irán se ha convertido en un lugar ideal para minar estas divisas, tanto que el consumo eléctrico en el país se ha disparado un 7% en las últimas semanas. Para mitigar el problema en las últimas horas las autoridades locales han incautado 1.000 ordenadores destinados a esta actividad, destinadas a minar Bitcoin.

Según indica Reuters, las autoridades de Irán se han hecho con 1.000 máquinas para minar Bitcoin encontradas en dos fábricas que supuestamente estaban abandonadas. Según ha explicado un responsable a la televisión estatal, estas máquinas estaban consumiendo hasta un megavatio.

Tal y como comentan en Magnet, el kilowatio/hora en Irán sólo cuesta unos 0,005 euros frente a los más de 0,11 euros que cuesta en España por ejemplo. Esta brutal diferencia hace que los costes del minado de Bitcoin sean muy bajos en comparación con otros lugares del mundo. Si a esto se le suma que en algunos edificios públicos el estado concede prácticamente gratis la electricidad inevitablemente surgen granjas de Bitcoin donde menos se les espera, por ejemplo en mezquitas.

Mosques receive free energy in Iran. Iranians have set up Bitcoin miners in them. There’s around 100 here, producing around $260,000 USD a year. This money goes a long way in Iran’s choked sanctioned economy. https://t.co/fczwdqCPAd