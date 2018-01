Facebook prohíbe los anuncios de ICOs y criptomonedas, incluido el Bitcoin

Facebook le ha declarado la guerra a las criptomonedas, incluso al Bitcoin. La red social ha anunciado una nueva política de anuncios con la que prohíbe la publicidad de criptomonedas y ofertas iniciales de monedas ("initial coin offerings" o ICOs), así como servicios que "promuevan productos financieros y servicios frecuentemente asociados con prácticas promocionales engañosas".

En otras palabras, en la red social consideran que los anuncios de ICOs y criptomonedas son generalmente engaños o phishing con los que se busca confundir a los usuarios. Facebook ha acompañado el anuncio con sus habituales buenas palabras, asegurando que quieren que sus usuarios "aprendan sobre nuevos productos y servicios a través de los anuncios, pero sin miedo a engaños o fraudes".

Estas nuevas políticas en sus anuncios serás "intencionadamente amplias", y afectarán tanto a la página principal de Facebook como Instagram y la Facebook Audience Network, que es la plataforma para mostrar sus campañas de anuncios en páginas de terceros.

Como vemos en la imagen, la cual corresponde a la nueva política que ha sido implementada, Facebook hace especial hincapié en quienes ofrecen descuentos al comprar tokens en ICOs, así como en ofertas para comprar Bitcoins. También mencionan otros productos financieros en uno de los cuatro ejemplos, pero en el resto cargan notablemente contra las criptomonedas.

Las criptomonedas llevan unos meses estando en boca de todos, y hay empresas que están intentando aprovecharse de la ingenuidad de la gente para engañarla con ofertas sospechosamente provechosas y palabras bonitas sobre las grandes rentabilidades que van a sacar. Esto, desde luego, es algo que hay que combatir.

Sin embargo, parece que Facebook ha optado por generalizar y meter todas las prácticas en el mismo saco, por lo que las empresas que ofrecen servicios honestos basados en la cadena de bloques y las criptomonedas tampoco podrán anunciarse. Eso sí, por lo menos en el anuncio de la nueva medida dejan la puerta abierta revisarla en un futuro.

Lo ideal hubiera sido distinguir entre quienes hacen anuncios honestos sobre criptomonedas y quienes no. Pero claro, esto hubiera requerido de más personal para controlar los anuncios, y Facebook ha demostrado con el tema de las noticias falsas que sus métodos de control son bastante desastrosos.

Hace unas semanas, el propio Zuckerberg se refirió a las criptomonedas y la encriptación como tecnologías que le quitan el poder a los sistemas centralizados y se lo da a los usuarios, aunque consideraba que venían con ciertos riesgos difíciles de controlar. Facebook representa esos sistemas centralizados que tienen el poder, por lo que tampoco termina de sorprender su posicionamiento tan radical.

Facebook now banning crypto ads...How long before Zuckerberg comes out with it's own token on the FaceBookchain?https://t.co/17LaEvtgtW