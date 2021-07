Este diamante de 101 quilates (valorado en 10-15 millones de dólares) se va a subastar y se podrá comprar con criptomonedas

"The Key 10138" es un diamante tipo D completamente impecable en forma de pera de 101,38 quilates. ¿Eso qué quiere decir? El diamante ideal es aquel que no tiene color, que es completamente transparente. Son los diamantes más preciados (y caros). El Gemological Institute of America (GIA), que es la autoridad que certifica estas gemas, califica los diamantes desde "D" (completamente incoloros) a "Z" (muy tintados). Este, además, tiene el apellido "completamente impecable", que significa que es completamente claro. Vamos, un diamante de película.

Los diamantes tipo D completamente impecables son raros. Rarísimos. De hecho, solo ha habido diez diamantes con más de cien quilates y de estas características que hayan salido a subasta y de ellos, con forma de pera, dos. "The Key 10138" se subastará el 9 de julio en Sothebys. ¿Su valor? Entre 10 y 15 millones de dólares. ¿Su peculiaridad? Se podrá comprar con criptomonedas.

Comprar diamantes con Bitcoin

Es un diamante peculiar y bastante único, no solo por sus características y su precio, sino porque ningún otro objeto físico con una estimación de 10-15 millones de dólares se ha ofrecido públicamente para su compra con criptomonedas, explican desde Sothebys. Los diamantes en forma de pera de este tamaño y características son raros y solo se han subastado dos. "The Key 10138" es el más grande que haya aparecido en una subasta hasta la fecha.

"The Key 10138" es un diamante de 101,38 quilates (los quilates, por cierto, representan el peso de un diamante. Un quilate son 200 miligramos). Ha sido calificado por GIA como "D" (completamente incoloro), "Flawless" (máxima claridad) y "Tipo IIa". Este tipo de diamantes comprenden menos del 2% de todos los diamantes y son los químicamente más puros, lo que suele implicar una buena transparencia óptica.

La subasta se llevará a cabo el 9 de julio en Sotheby Hong Kong, aunque la licitación lleva abierta desde el 25 de junio. La casa aceptará dinero fiat como es normal, pero los usuarios que tengan muchas criptomonedas podrán usarlas también. En concreto, Sothebys aceptará Bitcoin y Ether a través de Coinbase Commerce. Al cambio actual, diez millones de dólares son 306,9 BTC o 4.580,81 Ether.

Para que nos hagamos una idea de lo relevante que es este diamante en el mercado del lujo y coleccionismo, muchos de los diamantes más importantes de la historia tienen forma de pera. Uno de los más famosos es el Cullinan I, también llamado Gran Estrella de África. Tiene la friolera de 530 quilates y actualmente se encuentra en la Torre de Londres, montado en el Cetro Imperial de Gran Bretaña.

Más información | Sothebys