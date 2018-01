Cuando al sacar a dinero los Bitcoins u otras criptomonedas de un Exchange te das cuenta de que hay un problema

Un concepto muy importante cuando se realizan inversiones financieras es la liquidez. La liquidez no es más que la capacidad de convertir en dinero contante y sonante la inversión. Tener el dinero en una cuenta corriente es muy líquido, basta con ir al cajero o usar una tarjeta de débito para disponer del dinero. Tener una inversión inmobiliaria no es tan líquido, ya que efectuar una venta suele tardar meses (encontrar comprador, que este logre una hipoteca, firmar en la notaría...).

Ahora bien, muchos usuarios de criptomonedas se están dando cuenta de que la liquidez de sus inversiones en Bitcoin y similares es bastante baja. Y lo peor es que se están dando cuenta justo al vender, cuando el momento de enterarse debería ser al valorar si se realiza o no la inversión, ya que el potencial de revalorización no es lo único que importa en las inversiones.

El problema de liquidez de los Bitcoin y otras criptomonedas tiene dos vertientes. Por un lado tiene que haber un comprador para que un vendedor pueda recuperar el dinero. Esto no es muy problemático en el caso de los Bitcoin pero sí puede serlo en algunas criptomendas más pequeñas.

Pero el otro problema viene de dónde realizar la transacción. Hasta ahora el sitio donde comprar y vender Bitcoin son los Exchange. En estos sitios se pueden realizar compraventas de criptomonedas y también hacen la función de "banco" de Bitcoin, pues realizan la custodia de las carteras para facilitar el uso.

Sin entrar en detalles sobre si esta función de "bancos" es buena, pues parece que su seguridad no es tan alta como la de un banco de verdad y los hackean un día sí y otro no, lo cierto es que sus funciones no están reguladas. Y por tanto no hay garantías de que vayan a dar la liquidez que el cliente necesita.

El problema es que muchos Exchange ponen un límite diario en la cantidad de Bitcoin que podemos vender. Y esto es un incordio a la hora de deshacer la inversión. Algunos límites son realmente bajos, como por ejemplo Bittrex, con 0,4 Bitcoin al día.

Centralized crypto exchanges are worse than banks.

Sure, deposit however much you want, but you won't be able to take it out.



- Bittrex: 0.4 BTC / day LOL

- Poloniex: $2k / day ARE YOU FUCKING KIDDING ME

- Binance: 2 BTC / day WTF

- OKex: wait 24h, then who knows



Fuck you. https://t.co/8zaIQQgGxC