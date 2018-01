Coincheck detiene operaciones de retirada de criptodivisas y los usuarios están empezando a temer lo peor

Coincheck es el mayor mercado de criptodivisas de Japón, y desde hace unas horas ha prohibido las operaciones de compraventa, depósito o retirada de varias criptodivisas a todos los usuarios sin dar detalles sobre los motivos que la han llevado a tomar esa decisión.

Esta decisión ha causado una caída notable en el valor de la criptodivisas NEM, la primera sobre la que Coincheck decidió detener todo tipo de operaciones. En estos momentos solo se puede operar con bitcoins y los rumores sobre un potencial robo masivo de criptodivisas se acumulan.

Ni en el blog oficial de Coincheck ni en su cuenta en Twitter se dan más detalles sobre lo que ha provocado la decisión inicial de detener las operaciones con la criptodivisa NEM y las posteriores decisiones con otras criptodivisas.

There is a rumor that coincheck, the biggest crypto exchange in Japan, has lost up to 600 million USD worth of XEM in a hack. But it's not been confirmed officially yet so be warned about FUD and misinformation until the details come out. https://t.co/fduwzCt01E