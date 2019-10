Bitcoin gana un 40% en la tercera mayor subida diaria de su historia: que Xi Jinping hable bien del blockchain puede ser la razón

La criptomoneda más conocida y popular del mundo ha vuelto a sorprendernos con una subida espectacular que se produjo el pasado fin de semana. En 24 horas un bitcoin creció de valor un 40% y pasó de 7.400 a 10.300 dólares en 24 horas.

Solo otras dos veces en la historia bitcoin ha subido más en ese transcurso de tiempo, algo que demuestra una vez más la volatilidad de esta particular criptodivisa. Los analistas creen que los comentarios que el presidente de China, Xi Jinping, hizo a favor de la tecnología de blockchain pueden haber tenido la culpa.

En la madrugada española del viernes al sábado se vivió un crecimiento espectacular del valor del bitcoin, que a principio del día había rondado los 7.400 dólares y que tras esa subida se situó en los 10.350 dólares.

La barrera de los 10.000 dólares se perdió horas después, y de hecho el bitcoin ha perdido parte de lo ganado y se sitúa en 9.370 dólares según CoinMarketCap a estas horas, pero esa sorprendente subida de cerca del 40% dejó una vez más sorprendidos a propios y extraños: pocos días antes se había producido justo lo contrario con una caída sensible desde los 8.300 a los 7.400 dólares.

La razón detrás de esta subida tan pronunciada puede haber estado en Xi Jinping, el presidente de China, que habló muy bien de la tecnología del blockchain. En una reunión con los miembros de su gobierno Xi destacó que el país debería "aprovechar la oportunidad" que plantea la cadena de bloques.

The previous two times Bitcoin saw a >40% daily gain, it was trading at $0.40 and $5.65.



Today, Bitcoin’s 42% swing is the 3rd largest daily gain in price history.



Data via @coinmetrics pic.twitter.com/PKHQgNlSUy