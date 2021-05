Este peculiar teclado se vende como NFT, está inspirado en 'Westworld', dice ser ergonómico y cuesta más de 1.500 dólares

El mundo de los teclados es apasionante, y más cuando una empresa deja volar la imaginación y hace cosas tan curiosas como el AM HATSU. Porque sí, eso que se puede ver en la imagen superior y en las fotos de este texto es un teclado ergonómico, inalámbrico, que dice aliviar el dolor de cuello y hombros y que, como no podría ser de otra manera, es una edición limitada que se vende como NFT.

Según ha explicado Li Nan, fundador de Angry Miao y ex director de Meizu, la empresa encargada del desarrollo de este producto, el AM HATSU está inspirado en 'Westworld', la popular serie de HBO. En concreto, en la animación de la intro. Ha sido fabricado con un CNC de cinco ejes usando metal de grado aeronáutico y la empresa no ha dudado en ponerle un precio de 1.600 dólares.

Un teclado nada poco convencional

El AM HATSU es un teclado dividido con diseño 4x6 "poco convencional", dice la empresa. Está diseñado para que no sea necesario elevar la muñeca o apoyar el antebrazo, algo que en principio ayudaría a mantener una postura más natural. La compañía asegura que se este teclado reduce la carga de los hombros y puede reducir el dolor de las articulaciones de la muñeca, aunque también reconoce que hay una curva de aprendizaje que se debe superar.

Las teclas están dispuestas en tres zonas que quedan justo donde posamos los dedos. De esa forma, el usuario más experimentado, en principio, podría escribir sin tener que mover las manos más de la cuenta. Es un sistema muy diferente al de los teclados convencionales y, probablemente, no sea precisamente sencillo adaptarse a él.

El teclado es completamente inalámbrico y puede conectarse con hasta tres dispositivos a la vez. Para ello, el dispositivo se vale del "chip inalámbrico más avanzado" y usa dos protocolos de comunicación inalámbrica al mismo tiempo, una para conectarse al host (el ordenador, el portátil...) y otro de baja frecuencia para conectar las dos partes que componen el teclado. La idea es evitar posibles interferencias en la comunicación.

Es un dispositivo de lo más curioso cuyo precio es bastante elevado. El AM HATSU cuesta 1.600 dólares y en la primera tanda solo se fabricarán 100 unidades que tendrán un número de serie exclusivo. La reserva se hará mediante NFT en OpenSea y tendrá un precio de 320 dólares. Con ello se conseguirá una NFT Trading Card que, posteriormente, y una vez pagado el monto restante, se podrá canjear por el dispositivo físico. Se espera que el teclado esté listo en seis meses, ya que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.