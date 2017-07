'Wonder Woman 2' ya tiene fecha de estreno, Warner anuncia su llegada en 2019

'Wonder Woman 2' ya tiene fecha de estreno. No es una película perfecta, pero muchos la ven como la mejor del actual Universo DC. 'Wonder Woman' ha sido una de las películas del verano, y Warner Bros. ha decidido darse toda la prisa posible por anunciar de forma oficial cuándo vamos a poder poder ver su segunda parte.

Tal y como ha hecho oficial la Warner, 'Wonder Woman 2' llegará a los cines el 13 de diciembre del 2019. Gal Gadot volverá a ser la encargada de meterse en la piel de La Mujer Maravilla, y aunque su acuerdo aún no ha sido cerrado se espera que Patty Jenkins se vuelva a encargar de la dirección.

La noticia llega apenas unos días después de que Warner Bros. dejase a los fans boquiabiertos con un espectacular tráiler de 'Liga de la Justicia' de cuatro minutos de duración durante la Comic-Con 2017. Evento en el que por cierto el de 'Wonder Woman' fue uno de los cosplays más utilizados por los fans.

De momento no sabemos nada sobre cual puede ser la trama del guión en el que, según Variety, han estado trabajando Geoff Johns y la propia Patty Jenkins. Hay rumores de que pueda estar ambientada en los años 80, pero de momento no hay nada confirmado, y lo único oficial que sabemos es que tendrá lugar "entre 1917 y 2017".

Warner quiere mantener vivo su filón

'Wonder Woman' se ha ganado el puesto de película del verano, y reventó la taquilla estadounidense con el mejor estreno de la historia para una directora. Allí ya se ha llevado cerca de 390 millones de dólares en recaudación, mientras que a nivel mundial la película ya ha conseguido embolsarse 779 millones de dólares.

Por lo tanto, ante las muy buenas críticas que está recibiendo y la gran recaudación que ha conseguido, es lógico que Warner no quiera que perdamos el interés en la saga. Por eso se ha dado prisa en anunciar la fecha de su secuela, aunque para el estreno quedan aún más de dos años. En ese tiempo veremos varios estrenos más del universo de DC, y seguro que tendremos un goteo de noticias sobre cómo marcha la producción de la película.

En Xataka | 'Wonder Woman', review: un paso en falso... en la dirección correcta