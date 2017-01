'We make the terror': así anuncia Netflix la fecha de estreno de la quinta temporada de 'House of Cards'

A Netflix se le da bastante bien el colocar los anuncios, ya sea con pancartas o con los habituales trailers. En esta ocasión se trata de un corto vídeo en el que desvela la fecha de estreno de la quinta temporada de House of Cards, y ha elegido un momento clave en la vida política real de los Estados Unidos: la toma de posesión de Donald Trump.

Así, el 30 de mayo de 2017 será la fecha de estreno de la quinta temporada de la serie, anunciándolo vía Twitter en la cuenta oficial de House of Cards bajo el texto We make the terror. En él no vemos aparecer al protagonista, sino una ondeante bandera estadounidense invertida que deja ver el capitolio con el acompañamiento de un grupo de niños pronunciando el llamado Juramento de Lealtad a los Estados Unidos y a dicha bandera.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) 20 de enero de 2017

Una fecha clave para el anuncio y un retraso clave para las finanzas

Finalmente la quinta temporada se hace esperar algo más de lo previsto, estrenándose la cuarta el día 4 de marzo de 2016. Al parecer, Netflix ha retrasado el estreno de una de sus producciones buque insignia al parecer debido a una cuestión financiera, según el balance que presentaba justo hace un par de días.

Retrasando el estreno al segundo trimestre del año (entre abril y junio) Netflix busca alcanzar un margen operativo del 9% en este primer trimestre de 2017, lo cual sería superior a la meta del conjunto del ejercicio. No obstante, con los costes que exigen series como 'House of Cards' se espera que los márgenes operativos de este año estén en torno al 7%, aunque esto es aún mayor que lo logrado en los dos últimos años (un 4%).

Así, la confirmación de la quinta temporada se hacía pública a principios del año pasado, y un año después de momento sabemos la fecha. Veremos si próximamente Netflix nos regala algún otro teaser o tráiler con alguna pista sobre lo que esperamos ver en la vida del matrimonio Underwood.

