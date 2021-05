'Venom: Habrá Matanza': el primer tráiler de la secuela del simbionte de Marvel trae de vuelta a Tom Hardy y su nuevo enemigo

Tom Hardy vuelve a la gran pantalla. El actor que da vida al personaje de Eddie Brock será de nuevo el protagonista en 'Venom: Habrá Matanza', la continuación de la película de Sony Pictures centrada en Venom, el popular simbionte del Universo Marvel.

Aquí os dejamos con el primer tráiler oficial de 'Venom: Let there be Carnage' (título original en inglés). Un primer adelanto donde también aparece Woody Harrelson, que tendrá el papel de Cletus Kasady, quien sobrevive a la muerte y será el cuerpo elegido por el nuevo villano de la película: Carnage (Matanza).

La película será estrenada en España solo en cines el próximo 8 de octubre.