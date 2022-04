Tres cosas que ver, jugar y leer (y tres cosas que mejor no) este fin de semana: de 'Weird West' a 'Morbius'

En Xataka no queremos que pierdas ni un momento de tu precioso tiempo libre de fin de semana. Por eso, nuestra agenda de propuestas de ocio y entretenimiento incluye a partir de ahora tres planes a los que deberías acercarte con precaución. Tres planazos con sello de calidad y tres tiros al aire que deberías plantearte con mucho cuidado. Vamos allá.

Tres para ver, jugar y leer

'Caballero Luna'

Quizás el nuevo superhéroe Marvel no haya venido a cuestas con toda la revolución de los códigos del género que prometía Disney, pero su primer episodio (de seis), ya en la plataforma, ofrece una buena dosis de diversión oscura. Oscar Isaac (en un recital de comedia física impresionante) y Ethan Hawke (como perfecto villano siniestrísimo) se enfrentan en un duelo en el que está implicado, entre otros, el dios egipcio de la venganza.

Puedes verla en Disney+

'Weird West'

El mejor videojuego de la semana es este impresionante indie que viene con el sello de Raphaël Colantonio, fundador de Arkane Studios y co-creador de 'Dishonored' y 'Prey'. Camuflado de RPG indie, desarrolla un mundo en el que el western y la fantasía se dan la mano en un entorno macabro y que deja al jugador libertad total para explorar un entorno fascinante y rebosante de caminos paralelos y misiones secundarias.

Disponible para PC, Playstation 4 y Xbox One

'Los hobbits de Tolkien' (David Day)

Si no son la creación más querida de Tolkien, poco les falta: protagonistas y testigos de las maravillas mostradas de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos', ahora son objeto de estudio en este ensayo que examina los orígenes de la raza y explora su Comarca, la estructura de su sociedad, sus hábitos y costumbres y cómo los modeló el autor para convertirlos en las inesperadas estrellas de la Tierra Media.

Los Hobbits de Tolkien (Biblioteca J. R. R. Tolkien) Hoy en Amazon por 17,10€

Tres cosas que mejor no

'Morbius'

Las primeras críticas están destrozando esta nueva aproximación al universo Marvel por parte de Sony y por la vía del Spider-verso. Los motivos: la frescura de 'Venom' no se encuentra por ninguna parte, los efectos no son gran cosa y el carisma de Jared Leto no tiene ni punto de comparación con el de Tom Hardy. Una pena, porque el mítico Vampiro Viviente de los cómics de Spider-Man merecía una genuina película de terror superheroico.

Ya en cines

'Sonic the Hedgehog 2'

El buen recuerdo de la primera parte nos ha llevado a confiar en que 'Sonic the Hedgehog 2' y la presentación en sociedad de Tails y Knuckles estarían a la altura de su predecesora. No es así: la comedia con humanos está menos inspirada, Jim Carrey no figura tan en primer plano (aunque sus momentos son, con diferencia, lo mejor de la función) y los dramas existenciales entre peluches no logran tocar la fibra. Aún así, es un potente espectáculo familiar que complacerá a los fans de la franquicia de Sega y aficionados al extenso lore de Sonic, que aquí se homenajea con mucha más generosidad que en la primera entrega.

Ya en cines

'Moonshot'

Una comedia juvenil exclusiva de HBO Max que, pese al sello habitualmente fiable de Greg Berlanti, no despega más allá de sus estrictos límites temáticos. Dos jóvenes que son como el agua y el aceite inician un inesperado viaje a Marte en un futuro cercano para que ella se pueda reunir con su novio. Embrollos sentimentales y romance en atmósfera cero para una película algo previsible, bobalicona y azucarada de más.