Trailer de 'The Marvels', primer gran evento de la Fase 5 con mucho que demostrar tras los recientes tropiezos en taquilla

El propio título de la película lo indica: se trata del cruce de personajes que ya conocimos en 'Capitana Marvel', 'Bruja Escarlata y Visión' (aunque ahí Monica Rambeau aún no había recibido el apelativo de Capitana Marvel) y 'Ms. Marvel'. Se trata de la primera película desde 'Vengadores: Endgame' que cruza de forma tan abierta personajes procedentes de series y películas muy dispares, y como inevitable invitado a la fiesta, por supuesto, tenemos a Nick Furia.

De momento, el trailer desvela el punto de partida de la película: Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau intercambian sus lugares cada vez que usan sus poderes. En el trailer aparentemente vemos a unos cuantos guerreros Kree, así que el obvio cruce con 'Secret Invasion', de próximo estreno en Disney+, donde salen los eternos enemigos de los Kree, los Skrull, está más o menos garantizado.

De momento el estreno está previsto para el 10 de noviembre de 2023, aunque el trailer solo especifica el mes. La película lleva ya más de un año sobre la fecha inicialmente prevista: ha pasado por el 8 de julio de 2022, el 11 de noviembre de 2022, el 17 de febrero de 2023 y finalmente, el 28 de julio de este año. De todos modos la fecha de estreno no es la única prueba de peso a la que tienen que enfrentarse las tres heroínas.

2023 es un año clave para Marvel, pese a una sensación generalizada de que estamos ante un impasse que no se termina de franquear: la taquilla de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' no ha sido floja, pero sí irregular, y Disney va cabalgando polémicas y despidos en una franquicia que hasta el momento daba un rendimiento impecable. Aunque la tercera entrega de 'Guardianes de la Galaxia' muy posiblemente funcione bien en taquilla, no deja de ser un remanente de glorias pasadas, así que el peso sobre los hombros de 'The Marvels' es considerable.

Cabecera: Disney

