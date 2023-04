La nueva película de Spiderman tiene tráiler (y también una sorprendente conexión con el universo Marvel)

La película de superhéroes más esperada de 2023 (al menos en lo que respecta a quienes consideran su precedente la mejor de los últimos tiempos) tiene nuevo trailer, y parece confirmar todo lo que ya apuntaba su extraordinario primer avance: todo lo que convirtió a 'Spider-Man: Un nuevo universo' en un espectáculo único vuelve, pero a la enésima potencia. Decenas de Spider-Men, acción trepidante y una estética única y que ya está dejando su correspondiente y merecida huella en otras producciones.

En esta ocasión Brooklyn en su totalidad es catapultado al Multiverso / Spider-verso, y Miles Morales conocerá a otros hombres y mujeres araña. Sin duda (aparte de una fugaz y estéticamente impactante aparición de Ben Reilly, el clon más famoso de Spider-Man) el más relevante de todos sus nuevos amigos es Spider-Man 2099, al que pondrá voz Oscar Isaac, y que parece responsable de este nuevo tinglado en el que se ve envuelto el joven Morales.

Sin embargo, hay un guiño que no esperábamos, y que no se sabe si quedará en mera referencia para fans ágiles o como un puente más profundo entre universos cinematográficos. Hay un momento en el que Spider-Man 2099 dice: "Y no me hagas hablar del Doctor Strange y el pequeño empollón de Tierra-19999". Es una referencia abierta y explícita al mundo en el que tienen lugar las películas del MCU producidas por Disney, una Tierra muy similar a la nuestra -la 616 de la continuidad Marvel tradicional-, pero con pequeñas diferencias (los asgardianos son una raza alienígena, por ejemplo).

La referencia a Doctor Strange y a los sucesos que vimos en 'Spider-Man: No Way Home (ese "pequeño empollón" es el Peter Parker de Tom Holland) abre sin duda muchas puertas y posibilidades para este Multiverso animado de Sony. Las películas de la productora y las de Disney se han retroalimentado en multitud de ocasiones (y 'No Way Home' es la mejor prueba de la fluidez con la que se entienden), pero de momento el universo animado de Miles Morales pertenecía al margen. Habrá que estar atentos para comprobar si la cosa queda en guiño para entendidos o en apocalipsis franquiciado.

Cabecera: Sony

