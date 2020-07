Con el trailer de 'Proyecto Power', Netflix sigue apostando por la creación de su propia franquicia de superhéroes

Tras el estreno de 'La vieja guardia' y su clara intención de derivar en franquicia, con el trailer y primeras imágenes de 'Proyecto Power', de estreno el próximo 14 de agosto, queda clara la intención de Netflix de adentrarse en el mundo de las franquicias superheroicas. De momento son apuestas relativamente modestas comparadas con los diplodocus de Marvel y DC, pero no dejan de ser tomas alternativas a un tipo de ficciones y unos resortes narrativos con los que medio mundo está más que familiarizado.

En esta ocasión, los superpoderes vienen concedidos por una droga llamada Power, que durante cinco minutos otorga un superpoder aleatorio a quien la consuma. ¿La consecuencia de ello es la aparición de un montón de supertipos disfrazados haciendo el bien? No, por supuesto que no: la tasa de criminalidad de Nueva Orleans se dispara, y el trío conformado por Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y la prácticamente desconocida Dominique Fishback intentarán acabar con la fábrica de drogas. Un hombre que busca recuperar a su hija, un policía honrado y una camello de la propia píldora.

'Proyecto Power': la píldora de la felicidad

A diferencia de 'La vieja guardia', 'The Umbrella Academy' o las series basadas en héroes Marvel, este nuevo proyecto superheroico de Netflix no se basa en un cómic previo. Pero no se puede decir que a su guionista le pille por sorpresa el género, ya que Mattson Tomlin es el coautor del guión de nada menos que la próxima encarnación de Batman, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Más de un espectador se acercará a 'Proyecto Power' esperando encontrar notas comunes con el héroe de DC, y de momento, en el trailer se percibe un tono claramente urbano, un retrato de tebeo de los bajos fondos y cierta tendencia a reflejar poderes extravagantes.

Dirigen el tinglado Ariel Schulman y Henry Joost, que aparte de una buena sartenada de cortometrajes, se encargaron de dirigir las taquilleras entregas 3 y 4 de 'Paranormal Activity', la película de contagios 'Viral' y el reciente thriller psicológico 'Nerve: Un juego sin reglas'. Volverán a coincidir con Tomlin en 'Mega Man', la adaptación al cine de las aventuras del popular personaje de videojuego de Capcom, cuyo proyecto aún está en las primeras fases de producción.