Cine español gratis: la Filmoteca Española abrirá su plataforma de streaming con dos millones de euros de presupuesto

Los Fondos Europeos Next Generation han adjudicado 2'3 millones de euros a un proyecto que permitirá, en un plazo de nueve meses, que la Filmoteca Española tenga su propia plataforma de streaming, con la que se pretende recoger y difundir buena parte del patrimonio al que hasta ahora el público solo podía acceder en las sesiones del Cine Doré. La mayor parte de la inversión se destinará al desarrollo de la herramienta, que desarrolla la pyme valenciana Tyris y que tendrá todos los detalles habituales: de algoritmo de recomendados a posibilidad de puntuar y compartir el contenido entre usuarios.

No será, sin embargo, una plataforma de streaming al uso: en ella estarán los fondos de titularidad pública del archivo histórico de la institución. Es un material que se está digitalizando a la vez que el servicio va tomando forma, y que la institución ha bautizado como Heritage. En este apartado de los fondos de la Filmoteca hay desde material de dominio público a películas tal y como las entendemos actualmente. Se podrán descargar fragmentos de esos contenidos y se prevé llegar a acuerdos con instituciones para incrementar el catálogo, quizás con opciones de pago por usar esos fragmentos (con tarifas similares a las actuales).

Sin embargo, este material sí que será de acceso libre y gratuito. Es una especie de implementación más accesible y con mejores y más organizados fondos de lo que ya se puede ver en la web de RTVE o el propio canal de Vimeo de la Filmoteca Española, donde a menudo se libera material por tiempo limitado relacionado con los ciclos que cada mes organiza el Cine Doré.

La plataforma tendrá, además, una segunda vertiente: un espacio para profesionales que permitirá intercambiar y visionar en privado material no estrenado y destinado a festivales, productores, distribuidores, etc. Este proyecto de la Filmoteca Española, así, no pretende competir con el resto de plataformas de streaming, sino funcionar como herramienta para la difusión y conocimiento del cine español menos accesible y conocido.