'The Mandalorian' confirma la fecha de su regreso: esto es todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de 'Star Wars' en Disney+

El gran éxito sorpresa de Disney+, que triunfó a nivel internacional cuando la plataforma aún no había llegado a Europa y que convirtió al Niño -más conocido como Baby Yoda- en una sensación internáutica en los inocentes tiempos pre-pandemia, ha anunciado la fecha de su esperada segunda temporada: 30 de octubre es la fecha prevista para el regreso de Mando, Cara y el resto del equipo. A poco menos de dos meses antes del estreno, sabemos poco de esta nueva temporada. Pero algo sabemos.

Hemos recopilado todos los datos técnicos, argumentales y de equipo que tenemos sobre la serie, que aunque ya no tiene el factor sorpresa de su lado, no deja de ser uno de los platos fuertes de una plataforma cuyas previsiones para 2020, con el retraso del estreno de varias series del MCU, han cambiado de forma vertiginosa. Pero Mando siempre es alguien en quien confiar.

El argumento

Los últimos episodios de la primera temporada dejaron a Mando negándose a volver al negocio de los Cazarrecompensas, y cargando con El Niño tras enfrentarse con quien no hacen falta muchas dotes adivinatorias para predecir que será el gran antagonista de la saga, el imponente Moff Gideon interpretado por Giancarlo Esposito. A partir de aquí, los datos son prácticamente cero, como suele ser habitual en las producciones de 'Star Wars', que rara vez filtran detalles sobre sus tramas.

En una entrevista con Variety, Esposito comparó a su personaje en 'The Mandalorian' con Gus, el temible villano de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', diciendo que no tiene miedo a mancharse las manos y a hacer él mismo el trabajo sucio, y que "es mucho más volátil", lo que sin duda nos garantiza un villano impulsivo, violento y que pondrá en apuros a Mando y compañía.

Uno de los principales rumores sobre la segunda temporada gira en torno a la búsqueda del planeta natal del Niño, rompiendo una de las reglas no escritas de George Lucas, que nunca quiso revelar el origen de los Yoda. Hablando de Gideon, también se sabe que parte de las subtramas de la nueva temporada girarán en torno al impresionante Sable Oscuro que blandía en la temporada 1 y que conecta con el pasado del personaje. Este arma fue creada por Tarre Vizsla, primer guerrero mandaloriano en unirse a los Jedi, y símbolo de la presencia de estos en Mandalore. En 'Rebels' acababa en manos de Bo-Katan Kryze, a la que veremos también por aquí.

Nuevas incorporaciones al reparto

Entre los viejos conocidos de la primera temporada tenemos a los inevitables y ya mencionados Pedro Pascal (Mando), Gina Carano (Cara Dune), Carl Weathers (Greef Karga) y Giancarlo Esposito (Moff Gideon). Pero hay algunos recién llegados muy sustanciosos. Para empezar, Rosario Dawson, que da vida a Ashoka Tano, la Padawan Togruta (es decir, originaria del planeta Shili, con los apéndices característicos colgando de las cabezas y los cuernos huecos en la cabeza) de Anakin Skywalker. Es un personaje que hasta ahora habíamos visto en series de animación como 'The Clone Wars', 'Forces of Destiny' o 'Rebels'.

El otro recién llegado es un mito para los aficionados a la ciencia-ficción, gracias a su participación en películas clásicas de James Cameron como 'Terminator' o 'Aliens: El regreso': Michael Biehn. El actor dará pie a un cazarrecompensas del que no se tienen más datos. También se ha hablado de Temuera Morrison, veterano actor de reparto, para dar vida al mítico Boba Fett, el primigenio cazarrecompensas sobre cuya mitología se generó 'The Mandalorian'. Paradójicamente, Morrison había encarnado ya a Jango Fett, padre de Boba, en Star Wars: El ataque de los clones en 2002.

Otro personaje que conocemos de 'Rebels' y 'The Clone Wars' y que ahora tendrá encarnación en imagen real es Bo-Katan Kryze, humana mandaloriana líder de los Búhos Nocturnos y segunda al mando del grupo terrorista mandaloriano la Guardia de la Muerte. Será responsabilidad de Katee Sackhoff, que ya fue Kara 'Starbuck' en 'Galactica', dio la réplica a Vin Diesel en 'Riddick' y puso voz al propio personaje de Kryze en 'Rebels'. Finalmente, Timothy Olyphant ('Deadwood', 'Justified') será Cobb Vanth, un personaje que apareció en la saga de novelas 'Aftermath' y cuya vida ha estado siempre vinculada al planeta Tatooine y a su variada fauna: los Jawas, los Tusken Raiders e incluso un joven Hutt.

Detrás de las cámaras

Fue muy publicitada, en la primera temporada, el aterrizaje en la silla de director, de nombres propios de prestigio como Taika Waititi ('Thor: Ragnarok'), Bryce Dallas Howard ('Padrazos'), Dave Filoni ('Rebels', 'The Clone Wars') o Rick Famuyiwa ('Dope'). De ellos, Filoni y Famuyiwa han confirmado su vuelta, y se suman a ellos, de momento, Carl Weathers, Robert Rodríguez ('Abierto hasta el amanecer') y Peyton Reed ('Ant-Man').

Además, también dirigirá algún episodio el propio Jon Favreau, showrunner de la serie y responsable en buena medida del tono y el estilo tan característicos de la serie. Favreau está muy vinculado al Universo Marvel, ya que "inauguró" el MCU con las dos primeras entregas de 'Iron Man', y ha acabado pasando por todas las grandes ramas del entretenimiento Disney, ya que ha producido varias películas Marvel y dirigió las versiones en imagen real de 'El libro de la selva' y 'El rey león'. Favreau ya ha confirmado, por cierto, que está trabajando en una tercera temporada de la serie que se pondría en marcha en cuanto la pandemia lo hiciera posible, así que es posible que se encuentre en las fases iniciales de producción.