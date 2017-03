Un jovencísimo Sheldon tendrá su propia serie: así será la precuela de 'The Big Bang Theory'

¿Qué hace una cadena de televisión cuando una de sus series es un éxito? La respuesta es sencilla: intentar replicarlo con más series para cubrir más franjas horarias. Por eso a nadie le extraña que CBS haya confirmado que 'The Big Bang Theory' tendrá un "spin-off". Y digo "spin-off" entre comillas porque en realidad es una especie de precuela.

'Young Sheldon', que así se titulará, se estrenará la temporada televisiva que viene y contará la vida de Sheldon cuando tenía nueve años. Si seguís la serie original, seguramente ya sabéis qué le rodeaba por aquella época: vivía con su madre (una creyente Evangélica), su hermano mayor George, su hermana melliza Missy y su padre (un alcohólico al que apenas veían). Jim Parsons, el actor que da vida al personaje en 'The Big Bang Theory', hará de narrador.

La voz de Jim Parsons no será la única conexión que la nueva comedia tendrá con la serie original: la actriz que dará vida a la madre del joven Sheldon es Zoe Perry. Por el nombre puede que no te suene mucho pero es la hija de Laurie Metcalf, que es la actriz que interpreta a la madre del Sheldon adulto de 'The Big Bang Theory'. Iain Armitage, conocido por su papel en 'Big Little Lies', será el que dé vida a Sheldon en su versión niño.

Chuck Lorre, creador de la serie original, será el productor ejecutivo junto a Steven Molaro, Todd Spiewak y el propio Jim Parsons. Para verla, eso sí, tendremos que esperar un poquito: como mínimo hasta septiembre de este mismo año, cuando se inicia la temporada televisiva en Estados Unidos. Allí es muy posible que se emita justo después de 'The Big Bang Theory', lo que posiblemente le ayude a heredar parte de su audiencia.

¿Más 'The Big Bang Theory'?

¿Significa esto que 'The Big Bang Theory' renovará para la próxima temporada? Lo lógico es pensar que sí, pero todavía no hay nada oficial. Ahora mismo el reparto está negociando para firmar dos años más, para lo que CBS tendrá que desembolsar unos sueldos millonarios. El asunto se ha convertido en todo un culebrón: cinco de los siete protagonistas cobran, según se comenta en la industria, un millón de dólares por episodio, pero Melissa Rauch (Bernadette) y Mayim Bialik (Amy) reciben una cantidad bastante inferior que apenas supera los 200.000 dólares.

No es la primera vez que 'The Big Bang Theory' tiene conflictos de este tipo con sus estrellas: hace unos años, el rodaje de la temporada se retrasó una semana por falta de acuerdo. Pero, con las sucesivas subidas de sueldo, la serie se está encareciendo notablemente. Eso sí: en audiencia siguen en forma (aunque marcando mínimos respecto a otras temporadas) y la sindicación está siendo un gran negocio para los propietarios, por lo que es de esperar que al final Warner Bros TV ceda y acabe firmándose la renovación.

