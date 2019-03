Ya tenemos tráiler para la última temporada de Juego de Tronos, y es espectacular

"Nuestro enemigo no se cansa. No se detiene. No siente". Ese es parte del adelanto que nos ofrece el tráiler de la octava temporada de 'Juego de Tronos'.

Muchas son las escenas que permiten abrir boca en este tráiler que promete una temporada espectacular en la que por fin podremos conocer cuál será el final de esta historia que nos ha tenido pegados a la pantalla durante años.

Prepárate para el 15 de abril

La última temporada de 'Juego de Tronos' comenzará el próximo 15 de abril (14 de abril en Estados Unidos), y será entonces cuando podamos ir averiguando cómo acaba cada una de las muchas tramas de esta serie y también su gran trama final.

La octava temporada de 'Juego de Tronos'

