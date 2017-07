Así trabajan miles de personas mientras tú esperas a que "vuelva el invierno" de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' es una máquina de generar expectación. Nos volvemos locos cuando conocemos detalles como que, en esta séptima y penúltima temporada, se batirá el récord de gente ardiendo en pantalla (73 personas, nada menos) en una secuencia en la que no faltarán dragones.

Tampoco olvidemos que millones de personas seguimos un directo en Facebook en el que teníamos que escribir palabras como "Drakarys" o "Fire!" para derretir un enorme bloque de hielo. Varios problemas técnicos después, ese esfuerzo conjunto de la comunidad 'derritió' la fecha de estreno de la nueva temporada (que es este 16 de julio).

¿Cómo se prepara una gran producción que va a acabar viéndose en todo el mundo? ¿Cómo es el rodaje de las escenas? ¿Todo el mundo tiene acceso a los guiones? Así es el trabajo que hacen miles de personas para que vuelva a las pantallas el fenómeno televisivo de HBO.

David Benioff, uno de los creadores de la serie, nos da contexto de la anterior temporada de 'Juego de Tronos' en cifras:

No sabemos si ese equipo de producción será el mejor del mundo o no, pero, desde luego, tiene que tener un gran talento para coordinar el trabajo de 1300 personas (sin incluir actores principales ni extras) en diferentes países del mundo y de manera simultánea.

Bernie Caulfield es productora ejecutiva de 'Juego de Tronos' y es una de las encargadas de empastar el trabajo de todo el equipo. "La clave es la comunicación constante entre los productores de la serie que están en cada país. Si una de las piezas no encaja, todo el sistema se viene abajo", dice Bernie.

Hay que tener en cuenta que los actores y directores de cada episodio van viajando de país en país para grabar las escenas, pero el equipo de rodaje, iluminación, maquillaje, etc. se divide por unidades de trabajo. Es decir, hay diferentes equipos de rodaje en cada país. En concreto, y para la temporada seis, se hicieron cuatro equipos que tenían su nombre propio: "dragón", "lobo", "caminante blanco" y "España" (este último se sospecha que estuvo integrado por parte del equipo "caminante blanco"). Lógicamente, cada nombre nos da una pista de en qué localizaciones y tramas trabaja cada uno.

¿Cómo es posible que se haga el trabajo de manera coordinada? Aparte de que hay unos calendarios muy marcados, los productores, directores y creadores de la serie (David Benioff y D.B. Weiss) hablan todos los días e intercambian notas a través de videoconferencias. Se cuidan todos los detalles. Por ejemplo, el maquillaje que Emilia Clarke (Daenerys) lleva un día en un país, debe resultar coherente con el que lleve en otro país con otro set de rodaje. Lo explica Kay Bilk, una de las responsables de maquillaje en la sexta temporada de la serie:

Nos envían las fotos del aspecto de Emilia cuando rodó en Croacia y mi misión es darle continuidad a esa imagen. Tenemos que maquillarla de la misma manera para que no se note que hemos rodado en días y lugares diferentes.

En torno a dos y cuatro semanas antes de que empiece el rodaje con los actores, ya hay equipos que se desplazan a cada país para la pre-producción. Es un tiempo que se invierte para el montaje de escenarios y decorados (en ciudades como Dubrovnik, Desembarco del Rey en la serie, no se pueden introducir vehículos en los edificios históricos, por lo que hay que transportarlo todo "a mano"), pruebas de iluminación, selección de extras (en España hubo 86.000 solicitudes para ser extra en el reino de Dorne) y últimas planificaciones.

Por tanto, hay que tener en cuenta que, cuando decimos que el rodaje de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' fue entre el 31 de agosto de 2016 y febrero de 2017, siempre suele haber unas semanas previas en las que los equipos ya están trabajando para asegurar que no haya contratiempos cuando el director grita "¡Acción!".

¿Y cómo se cuadran las agendas de unos actores que suelen participar en diferentes series y películas? Nada que no solucionen unos buenos contratos, pero, ¿y qué pasa si hay algún contratiempo? Imaginemos que uno de los actores principales cae enfermo en pleno rodaje. Federico García Serrano, Doctor en CC de la Información, director y guionista, nos lo explica:

Muchas veces hay imprevistos y se gestionan en cada caso con profesionalidad por parte de todos, lo cual siempre significa ser solidario y poner la mejor voluntad (siempre está en juego un futuro contrato). Las soluciones son incatalogables e incluyen jornadas extra, sustituciones, repetir tomas, etc, incluso, a veces, rehacer guiones sobre la marcha para justificar, por ejemplo, que un personaje salga escayolado (si el actor sufrió un accidente), eliminar escenas y sustituirlas por otras, etc. Incluso en casos dramáticos, la muerte de un actor ha significado repetir un gran número de escenas con el actor sustituto (sucedió, por ejemplo, en el rodaje de la serie española 'Tristeza de amor' con la muerte de Alfredo Mayo a mitad del rodaje, obligó a repetir gran número de escenas, rehacer decorados ya destruidos, volver a contratar a actores, etc.)