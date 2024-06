'Street Fighter' volverá otra vez al cine en 2026. Capcom sabe que hay razones para que aún no haya salido bien

Primero, un pequeño disclaimer: adoro la adaptación de 'Street Fighter' protagonizada por Jean-Claude Van Damme en el momento de su carrera más gozosamente narcotizado. Me parece una película divertidísima, desprejuiciada y que estaría entre las mejores del astro... si no fuera porque su filmografía rebosa peliculones. Pero igual que adoro esa película, reconozco que como adaptación de un videojuego legendario flojea lo suyo (un poco como pasa con Super Mario Bros. de 1993): divertidísima y reivindicable, pero como adaptación no es gran cosa.

Habrá 'Street Fighter'. La cuestión es que Capcom ha anunciado que su nueva película basada en el videojuego tiene fecha de estreno definitiva: 20 de marzo de 2026. Sigue al timón Legendary, una de las productoras más boyantes en la actualidad y experta en revitalizar franquicias con taquillazos, como ya ha hecho con 'Godzilla', 'Dune', 'Detective Pikachu', o participar en la producción de las franquicias de DC o 'Jurassic World'.

El momento Capcom. Capcom atraviesa un momento con sus luces y sombras en lo que respecta a las adaptaciones: las (mayormente estupendas) películas de 'Resident Evil' triunfaron en taquilla, mientras que las muy defendibles series de Netflix y reboot en cines no encontraron su público; 'Monster Hunter' también funcionó estupendamente , pero los fans se quejaron de su escaso parecido con los juegos; el 'Ace Attorney' de Takashi Miike es estupendo pero apenas se ha visto fuera de Japón; y en cuanto a 'Street Fighter', aparte de la mencionada y primigenia adaptación de 1994, tenemos la sosísima 'Street Fighter: La leyenda', que volvió a paralizar las adaptaciones de la saga.

Algunos juegos de lucha en el cine. No es fácil poner en pie la adaptación de un juego de lucha. No solo tenemos el caso de las dos (cada una a su manera) fallidas adaptaciones de 'Street Fighter'. Su principal competidor en arcades y cines han sido 'Mortal Kombat', con un par de películas en los noventa y una reciente, dos de ellas (1995 y 2021) muy estimables. Más irregulares fueron 'Tekken' y 'Dead or Alive': la primera quedaba muy por debajo de las posibilidades del juego y la segunda fue una divertidísima chifladura, con enloquecidas peleas firmadas por el gran Corey Yuen, pero también muy poco que ver con el juego.

El problema de la lucha. En todas ellas advertimos un problema claro a la hora de traducir al cine los videojuegos del género: es muy complicado desarrollar argumentos en un formato que, por necesidad y naturaleza, originariamente no los tiene. Hay un trasfondo anecdótico para cada personaje, pero está claro que lo que nos lleva a jugar a 'Street Fighter' no es el desarrollo de los dramas personales de Ryu o Chun-Li. Ni siquiera los de Blanka.

La vía 'Mortal Kombat'. Sin duda, las adaptaciones que mejor paradas han salido han sido las de la sangrienta saga de cyberninjas contra nigromantes. Y eso es porque, pese a no respetar siempre el icónico splatter de los juegos, los combates y los icónicos golpes sí se han replicado con fidelidad. Y además, el carisma y las características de los personajes (este más cabreado, aquel más maquiavélico, ese más chistoso, este más traicionero) se ha respetado a grandes rasgos. Y ahí reside la fórmula 'Mortal Kombat' para una buena adaptación al cine: las peleas son importantes, pero también lo es el sello identificativo de los héroes y villanos (los golpes, los movimientos, los trajes). Si tiene eso en cuenta, Capcom dejará KO a la competencia.

