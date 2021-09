La serie 'Ted Lasso' centra la última teoría de la conspiración de internet: ¿este actor es real o CGI?

Que los gráficos generados por ordenador están llegando a unas cotas de naturalismo hiperreal es algo que a nadie se le escapa: no hay más que asomarse a videojuegos que han tocado el techo creativo en ese aspecto, como 'The Last of Us 2', para darse cuenta de que tenemos por delante unos años apasionantes en la búsqueda del engaño total de la percepción y la superación definitiva del Valle Inquietante. ¿O quizás se ha conseguido ya?

no more ted lasso discourse it's time for "brett goldstein is cgi" discourse pic.twitter.com/DkSlFAlNp7 — guy (@guymrdth) August 28, 2021

Eso es lo que afirma la última conspiración nacida en los foros de Reddit, que asegura que Roy Kent, uno de los personajes principales de la serie de Apple TV+ 'Ted Lasso', es en realidad una creación artificial mediante CGI. De hecho, en Reddit llevan once meses conjeturando sobre el tema, pero un tuit sobre el particular recogiendo algunos de los mejores momentos de la conversación ha hecho que medio Twitter se rasque la cabeza con un gesto de estupefacción.

Entre las posibles pruebas de que el actor Brett Goldstein es en realidad una creación artificial están el vello facial absolutamente regular, casi matemáticamente repartido por toda la cara, y la cabeza levemente desproporcionada, más voluminosa de lo habitual. El hecho de que la temática de la serie sea el fútbol y el propio protagonista sea un jugador de ese deporte hace que el chiste que relaciona a Goldstein con un personaje de la saga 'FIFA' venga prácticamente hecho.

Conspiración y gol

También los teóricos de esta delirante idea hablan de la forma robótica con la que Goldstein parece declamar sus líneas, y de la extraña iluminación que rodea a todas sus escenas, inusualmente plana y sobrada de brillo. Sin duda, no son exactamente las pruebas que se aceptarían en un tribunal, pero para Reddit y Twitter es más que suficiente.

Curiosamente, este final de verano nos está dando unas cuantas muestras de peculiarísimas suplantaciones de identidades de gente real con dobles generados por ordenador. Bruce Willis, por ejemplo, fue sustituido por una imagen deepfake de forma oficial en un spot publicitario para el que solo tuvo que ceder sus derechos de imagen; y Jensen Huang, CEO de NVIDIA, sufrió un proceso de sustitución similar con ánimo demostrativo.

DOES THIS MAN LOOK REAL TO YOU 🌍🌍🌍🌍☮️👾☮️⚛️ pic.twitter.com/RlKrqosqOC — asoingbob odenkirk (@imnormalnow) July 13, 2021

Lo que está claro es que, medio en serio medio en broma, la posibilidad de que Goldstein no sea de carne y hueso, sino una imagen virtual, es una excelente prueba de que hay algo en los clones de gente real creados por ordenador que nos inquieta y preocupa. Todo estará bien mientras nos sigamos dando cuenta, parece decir esta curiosa conversación de Reddit, indiscutible signo de los tiempos.