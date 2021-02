Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'Tribus de Europa', 'Capcom Arcade Stadium', 'X-Factor' y mucho más

Si te dejas llevar por nuestras recomendaciones para el fin de semana, te esperan un par de días bastante violentos: rescatando mutantes desvalidos, en plan post-apocalíptico o recordando los buenos viejos tiempos del salvajismo pixelado. En cualquier caso, puedes hacerlo cómodamente y manteniendo el pellejo a salvo gracias a los seis planazos que hemos seleccionado para ti.

'Nuevo Orden'

Sin duda lo más escalofriante de la nueva película de Michel Franco (ganadora en el último Festival de Venecia el Gran Premio del Jurado y el del Jurado Joven) es lo espantosamente verosímil que resulta. Su desarrollo está planteado con una narrativa clásica de suspense y tensión, pero su historia de una rebelión de las clases menos favorecidas que arrasan en una boda de ricos y le dan la vuelta al statu quo del país parece casi un informativo televisivo. Atrevida y politizada, pero a la vez ambigua y sin posicionarse con claridad, 'Nuevo Orden' es una distopía que transcurre dentro de dos días. Si es que no ha empezado esta misma mañana.

Ya en cines

'Tribus de Europa'

Los productores de 'Dark' plantean un mundo postapocalíptico a finales del siglo XXI con elementos que hemos visto en ficciones como 'Los 100'. Aquí, la humanidad se divide en tres grandes tribus, ahora en guerra. Una de ellas quiere permanecer aislada lejos de las ciudades, pero el aterrizaje de un objeto volador en su territorio les obligará a implicarse en el conflicto. Una historia de ambición y violencia ambientada en entornos sin civilizar, y que nos brindan un posible nuevo bombazo de la plataforma.

'Capcom Arcade Stadium'

No es la primera vez que Capcom publica un recopilatorio de grandes éxitos, ni siquiera la primera vez que lo hace en este formato de paquetes de juegos que se venden por separado y se ejecutan en un entorno común (a menudo, con referencias a la era dorada de los recreativos). En este caso, 32 hitos impepinables del medio, entre los que cuesta destacar alguno: 'Street Fighter II', 'Final Fight', 'Strider', 'Captain Commando'... y para que cates el tema, uno de regalo: '1943 - The Battle of Midway'.

Ya disponible para Nintendo Switch

'Speed Limit'

La delicia indie de la semana es este modesto pero frenético arcade de estética pixelada y ritmo demoledor que rinde tributo a los clásicos de antaño. De 'Spy Hunter' a 'Afterburner', pasando por 'Zaxxon', todo tiene cabida en este turmix que pretende rizar las pestañas del respetable a base de velocidad febril y banda sonora chiptunera. Lo firman Gamechuck y Chorus Worldwide Games.

Ya disponible para PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series y Switch.

'A tumba abierta' (Joe Hill)

Joe Hill hace tiempo que se ganó su puesto en la literatura moderna de terror sin necesidad de presumir de padre, y quizás por eso ya firma con cierta frecuencia relatos a medias con Stephen King. En esta recopilación que publica Nocturna hay alguno, como 'En la hierba alta', que adaptó Netflix en 2019. Pero no es el único relato que da pavor en este volumen: puertas abiertas a mundos fantásticos, camioneros envueltos en peligrosas persecuciones, bibliotecarios que llevan lecturas a los muertos y mucho más.

Ya a la venta.

A tumba abierta: 15 (Noches Negras) Hoy en Amazon por 18,95€

'Factor X - Bautismo de fuego' (Roger Stern y otros)

Antes de la llegada de Rob Liefeld, Cable y Deadpool, X-Factor era un grupo bien distinto. En sus inicios, eran nada menos que los X-Men originales, antes de la llegada de Lobezno, camuflados de cazadores de mutantes para, en realidad, salvarlos del odio y la incomprensión humana. Con Jean Grey recién resucitada, Cíclope, Bestia, Ángel y el Hombre de Hielo, este volumen que recopila las primeras aventuras del grupo presenta también las primeras apariciones de Apocalipsis.