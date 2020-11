Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'Spider-Man: Miles Morales', 'Desafío Total' en cines, Stephen King y mucho más

Sin duda, es el fin de semana de Spider-Man. 'Miles Morales' desembarca con toda la potencia de la nueva generación como gran abanderado de esa Playstation 5 que, de momento, solo han podido conseguir unos cuantos afortunados. Te traemos también la versión Noir del arácnido, que ahora aparece en papel en versión integral. Y ese no es el único clásico de este fin de semana: Stephen King, 'Desafío Total' de nuevo en cines... ¡fin de semana de clasicazos!

'Desafío total' (Cines)

Con motivo del 30 aniversario de su estreno, vuelve a los cines el clásico de la ciencia-ficción ultraviolenta de Schwarzenegger y Paul Verhoeven. Basada en un relato de Philip K. Dick, su brillante guión lleno de equívocos, sus extraordinarios efectos especiales y su agresividad política han revestido de una aureola de culto a esta película que no ha envejecido ni un ápice, y que puedes ver en cines Yelmo si tienes la suerte de vivir (o las restricciones te permiten desplazarte) a una de las siete ciudades de España donde se verá a partir de hoy en diversos cines y en un pase diario.

'Motherland: Fort Salem' T1 (Amazon Prime Video)

Arranca la primera temporada, completa en Amazon Prime Video, de esta distopía en la que la ciudad de Salem sigue siendo núcleo de actividad mágica. Pero en este futuro cercano, las brujas han llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para hacer las veces de armas: eso sí, cambiando las balas por encantamientos y la pólvora por nigromancia. Una vuelta de tuerca adolescente y femenina a las clásicas historias de campamentos militares.

'Spider-Man: Miles Morales' (PS5)

Absolutamente todos los lanzamientos de videojuegos de esta semana quedan eclipsados por la llegada de Playstation 5, la consola de Sony que, aunque solo tiene un par de exclusivos de los que presumir, son más que suficientes para ir exhibiendo potencia. Uno de ellos es 'Spider-Man: Miles Morales', la secuela del éxito de Insomniac en PS4, y que aunque trae pocas innovaciones a nivel jugable, ya empieza a ser buen campo de pruebas para los excesos visuales y la velocidad apabullante de la que hará gala la consola en el futuro.

'Demon's Souls' (PS5)

Y si 'Miles Morales' es una secuela continuísta de los hallazgos de su precedente de PS4, este remake del clásico de From Software de PS3 ofrece un desafío comparable al de aquella revolucionaria y oscura aventura que sembró las semillas del estilo 'Souls'. Pese a que algunos de los cambios estéticos que ha recibido han sido discutidos, también se ha hablado mucho y para bien de su brillantez gráfica, su espectacularidad y su buen gusto a la hora de reformular mecánicas ya conocidas.

'Stephen King: Guía ilustrada del maestro del terror' (Matthieu Rostac y François Cau)

Espectacular esta guía de inmersión en el amplísimo universo literario y cinematográfico de Stephen King. Un recorrido a fondo, a base de ilustraciones y grafismos, cuadros y estadísticas, por toda su ingente producción literaria y sus respectivas versiones audiovisuales. Desde sus constantes temáticas y narrativas a sus mayores éxitos y fracasos, de las adaptaciones más populares a los escasos libros que no tienen películas asociadas. Una ocasión perfecta para iniciarse o revisar la aterradora obra del maestro.

'Spiderman Noir: La colección completa' (Sapolsky, Di Giandomenico, Hine)

Si no te has comprado 'Miles Morales' o, como tantos otros jugadores, no has llegado a tiempo de conseguir tu Playstation 5, te traemos una alternativa perfecta: esta recopilación de todas las historias de 'Spider-Man Noir', uno de los arácnidos alternativos más sugerentes, y que obtuvo cierta fama gracias a su personificación con voz de Nicolas Cage en la reciente 'Un nuevo universo'. Esta edición recopila en un solo volumen las peripecias en solitario de este hérioe de los años treinta y su enfrentamiento con una Nueva York corrupta.