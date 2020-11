Seis planes imprescindibles para el fin de semana: '30 monedas', folclore japonés, la novela de 'Asassin's Creed: Valhalla' y mucho más

En un fin de semana en el que la industria del videojuego está aún recuperándose del impacto de la llegada de Playstation 5 y Xbox Series X y S, el resto de los medios no descansan. Tenemos series, documentales, comics y novelas para que este Black Friday, si has decidido ahorrar, no tengas tiempo de pensar ni por un momento en la tele de setenta pulgadas que se ha comprado tu cuñado. Vamos al escapismo.

'30 monedas' (HBO)

El estreno este domingo de la nueva serie de Álex de la Iglesia nos devuelve al director vasco más agresivo, en una de sus pocas incursiones en el horror serio y sin matices paródicos de la mayoría de sus películas. La historia de cómo distintas fuerzas divinas y diabólicas intentan recuperar las 30 monedas por las que Judas vendió a Jesús desemboca en una serie violenta y espectacular. El trepidante primer episodio, que se estrenó hace unas semanas en el Festival de Sitges es el arranque de una aventura de horror y acción protagonizada por un soberbio Eduard Fernández, muy bien acompañado de Megan Montaner y Míguel Ángel Silvestre, entre otros.

Estreno en HBO el 29 de noviembre

'The Cleaners' (Filmin)

Filmin estrena, en el contexto del festival de documentales Docsbarcelona que se celebra este fin de semana, esta producción alemana que se introduce en las vidas y escalofriantes trabajos de un grupo de moderadores de contenido anónimos en Tailandia. Se dedican a revisar todo el contenido que generan los usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter y a eliminarlo o aceptarlo, exponiéndose a todo tipo de contenido extremo e ilegal. Las auténticas víctimas de internet son sus vigilantes, pero... ¿quién modera a los moderadores?

Ya disponible en Filmin

'Maid of Sker' (Switch)

Después del lanzamiento de PS5 y Xbox Series X y S la actualidad parece haberse calmado hasta la llegada de la artillería navideña, pero aún podemos picotear en otros lanzamientos o ports de interés. Por ejemplo, este 'Maid of Sker' que ahora llega a Switch y que vimos el pasado verano en PC y el resto de consolas, y que nos manda, con mecánicas de terror e infiltración, a un hotel a finales del siglo XIX donde nuestra heroína se encuentra encerrada. Puzles musicales, folclore galés y una agradable influencia de los primeros 'Resident Evil' para un juego de ambientación exquisitamente macabra.

Ya disponible en Switch

Aprovecha el Black Friday

Escasean las novedades, pero no las oportunidades de comprar a precio de ganga: durante todo el fin de semana las tiendas más relevantes de internet, entre ellas Steam o la Epic Store hacen sus propuestas para que redescubras títulos que se te escaparon en su día a buen precio o accedas a novedades a precios muy jugosos. Aquí o aquí te hemos hecho una selección de algunos de lo títulos que puedes adquirir, aunque sin duda lo mejor es que te zambullas en las propias webs de las tiendas, porque las ofertas se suceden sin parar.

'Assassin's Creed Valhalla: la saga de Geirmund' (Matthew J. Kirby)

Como siempre, cada lanzamiento de la saga de Ubisoft viene acompañado de su correspondiente merchandising en forma de libro. En esta ocasión se trata de una novela de Matthew J. Kirby que arranca la saga de Geirmund Hel-hide, descendiente de una línea de reyes noruegos, que se embarca en una aventura para demostrar su valor como vikingo y guerrero. En un viaje por mar conoce a un ser mítico que le confía un misterioso brazalete, fuente de un poder que nunca antes había estado al alcance de los hombres.

'Folclore Nipón' (Elisa Menini)

Llega a España esta deliciosa recopilación de ocho historias del folclore japonés tradicional. Recreando el estilo de las estampas del país oriental, la artista italiana Elisa Menini vuelve a contar historias que sin duda resultarán familiares a los aficionados a la cultura japonesa, como "Tanuki y el zorro", "Momotaro" o "La mujer carpa". Un exquisito homenaje a la peculiar sensibilidad para contar historias del país del sol naciente.