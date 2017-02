Apenas llevamos mes y medio de este 2017 y Disney ha empezado a soltar el armamento de cara al próximo estreno de la que será la segunda película de la tercera trilogía de Star Wars, la que ya ha sido bautizada como 'The Last Jedi'. Como parte de esto, también ya tuvimos el anuncio de que en 2019 abrirá sus puertas la nueva expansión de los parques Disney dedicada a esta saga, y por si no ha sido suficiente, hoy tenemos nuevos anuncios.

Disney está confirmando que este 2017 tendremos una segunda edición del 'Star Wars Force Friday', el cual es un evento dedicado a anunciar los juguetes inspirados en el nuevo episodio. Esto hubiera sido un anuncio más si no fuera porque también han decido mostrar el diseño de la caja de dichos juguetes, donde podemos ver el aspecto que tendrán tres de los personajes principales en el nuevo Episodio VIII.

Star Wars Force Friday II

El primer 'Star Wars Force Friday' se llevó a cabo antes del estreno del Episodio VII, y fue todo un acontecimiento que reunió a millones de fans quienes acudieron a la media noche a adquirir los nuevos juguetes, lo que derivó en miles de vídeos unboxing y fotografías en redes sociales. Como muchos recordarán, el diseño de las cajas en aquel entonces tenía a Kylo Ren como protagonista sobre un fondo negro con rojo, y ahora ese diseño cambia a fondo blanco para dar protagonismo a Rey, Finn y Poe Dameron.

Para este año, el Force Friday II será el 1 de septiembre, y en él se espera tener nuevos detalles, y hasta spoilers como ocurrió con el Episodio VII, de la próxima película. Ya se ha confirmando que marcas como Lego y Sphero mostrarán su nueva gama de juguetes. Pero lo más relevante de este anuncio no está siendo el evento en sí, sino el nuevo aspecto de Rey.

El peinando de las teorias

Con el nuevo diseño de las cajas, también podemos adelantar que Poe Dameron tendrá una mayor participación y peso en 'The Last Jedi', lo mismo que el caso de Finn, de quien ya surge la teoría de que será Padawan de ese 'último Jedi'. Lo anterior se debe a que en la imagen se puede ver que debajo de la chaqueta, que pertenece a Poe, Finn porta una especie de 'camiseta' muy al estilo de la que usaban Luke y Obi-Wan.

Pero quien se está llevando todos los comentarios y teorías es Rey, ya que para el nuevo episodio contará con un nuevo peinado que nos recuerda el aspecto de algunos Jedi. Es así como ahora entendemos porqué en algunas fotos que subió Daisy del rodaje del Episodio VIII aparecía con un pañuelo en la cabeza, algo a lo que actriz respondió que era debido a restricciones del guión.

Esto ha traído de nueva cuenta el debate acerca del origen de Rey, a quienes muchos apuntan que se trata de la nieta de Obi-Wan. Pero además, de la imagen de la caja podemos destacar que está portando un lightsaber azul, sí, el de Luke, lo podría ser una pista importante ante el misterio que encierra el título de 'The Last Jedi'. Y de aquí surgen las siguientes dudas ¿continuará usando este sable? ¿No tendrá su propio sable? ¿Entonces qué arma usará Luke? ¿Luke es el último Jedi?

El primer tráiler llegará en ¿abril?

El próximo 14 de abril se llevará a cabo la primer 'Star Wars Celebration' en la ciudad de Orlando, Florida, el cual apunta a ser importantísimo debido a que ese día se podría presentar el primer tráiler del Episodio VIII.

Este evento también servirá como homenaje a la fallecida Carrie Fisher. Y además conoceremos los detalles respecto a las actividades en torno al 40o aniversario del estreno de 'Star Wars Episodio IV: A New Hope', de donde se espera el restreno en 4K de la cinta, además de una nueva edición especial donde se incluiría la remasterización de la versión original de 1979.

Como vemos aún hay mucho, pero mucho Star Wars por delante.