Una revolución sonora, pero ante todo tecnológica: cómo Vangelis cambió las BSO con un simple sintetizador

Ha muerto Evángelos Odysséas Papathanassíou, nombre real de Vangelis, el músico griego nacido en 1943 conocido por su trabajo con música electrónica, ambiental e incluso clásica. Sus trabajos más conocidos se han dado en el ámbito de las bandas sonoras: 'Desaparecido' o 'Motín a bordo' son algunas de ellas, aunque es especialmente conocido por la oscarizada banda sonora de 'Carros de fuego', la de 'Blade Runner' y el uso de su música en 'Cosmos' de Carl Sagan. Gracias a estas dos últimas identificamos sus evocadores sonidos sintentizados con la ciencia ficción y las visiones galácticas que surcaron la cultura pop en los años ochenta.

Además de su trabajo como autor de bandas sonoras, Vangelis pasó por distintas bandas, especialmente orientadas al rock progresivo y psicodélico, como The Forminx o Aphrodite's Child. Desde sus Nemo Studios lanzó distintos discos experimentales e instrumentales, fue parte de la mítica banda Yes (aunque no llegó a grabar con ellos) y junto al cantante de ésta lanzó varios discos bajo el nombre conjunto Jon & Vangelis. En sus 50 años de carrera lanzó más de 50 discos.

La música del futuro pasado

Sin embargo, fue su trabajo en 'Blade Runner' el que le convirtió en un mito para los amantes de la ciencia ficción. El carácter evocador y atmosférico, casi onírico de la banda sonora, y su mezcla de detalles jazz y orientales, es responsable en buena parte del aura romántica y exótica de la película de Ridley Scott. Fue así como su película consiguió escapar de las convenciones del cine de acción y aventuras que habitualmente se asociaría a la historia de un cazador urbano de robots.

De hecho, el trabajo de Vangelis fue reconocido desde que salió como una obra esencial, y fue nominado a los BAFTA y los Globos de Oro de ese año. Sin embargo, tardó años en poder escucharse en su integridad: hasta 1994 la banda sonora no fue editada tal y como la había concebido su autor, y en el 25 aniversario de la película, se lanzó una edición que incluía un disco extra con nueva música del propio Vangelis inspirada en la película. Con todo, desde el mismo estreno de 'Blade Runner' han circulado ediciones no oficiales de la banda sonora que incluyen temas que se escuchan durante la película y que a día de hoy no aparecen en ninguna edición.

Su trabajo está indisociablemente unido al sonido del m´ítico sintetizador analógico polifónico Yamaha CS-80 lanzado en 1977, cuyo característico sonido ayudó a popularizar con su trabajo. Apenas se fabricaron 2000 unidades y era un instrumento complicado de dominar, aunque se habla de una espectacular versatilidad gracias a sus ocho voces. Su peculiar sonido se puede escuchar en temas de Bruce Springteen (se oye en 'Born in the USA' o 'Danging in the Dark'), Brian Eno, TOTO (en 'Africa'), Michael Jackson (en 'Human Nature' o 'Billie Jean') o Paul McCartney.

Y luego estaba Vangelis, claro. El empleo del Yamaha CS-80 en las bandas sonoras de 'Blade Runner' y 'Carros de fuego' dio fama al instrumento, y el músico estaba tan encantado con su sonido que compr´o siete unidades para instalarlos en su estudio. En una entrevista de 1984 con la revista 'Electronics & Music Maker' lo definió como "el sintetizador más importante" de su carrera.

Así definía en la misma entrevista las peculiaridades del Yamaha CS-80: "Tiene el mejor diseño de sintetizador analógico que ha habido nunca. Fue un instrumento brillante, aunque desgraciadamente no tuvo mucho éxito". Y añadía: "Necesita mucha práctica si quieres ser capaz de tocarlo correctamente, pero eso es porque es el único sintetizador que podría describir como un instrumento real, principalmente por el teclado: la forma en que está construido y lo que puedes hacer con él". Con ello hacía referencia al tacto único del teclado, similar al de un piano auténtico.