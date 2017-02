'Rectify', la serie más elogiada por la crítica pero que no ha visto casi nadie

'Rectify' es una serie original y diferente en muchos aspectos que ha sido aclamada de forma unánime por la crítica especializada a ambos lados del océano, que la ha elevado a los altares pero que no se ha visto refrendada por un amplio reconocimiento ni a nivel popular ni a nivel de premios de la industria.

Ha quedado relegada a un nicho muy minoritario que la ha seguido con verdadero fervor durante los cuatro años que ha durado en emisión y que no duda en ponerla entre las mejores series de la historia.

No recuerdo un cisma tan importante entre una obra tan ensalzada por los críticos mas influyentes y la escasa repercusión de esas recomendaciones a nivel de números de espectadores, en parte por emitirse en un canal minoritario y poco conocido como Sundance TV y en parte por las características tan especiales de la serie, mucho más tranquila y reposada de lo habitual, como si viéramos pasar la vida a la bajísima velocidad de una gabarra navegando por un cauce fluvial lleno de meandros.

En mi caso, ya os puedo avanzar que tras finalizar la serie me encuentro en un punto algo equidistante entre ambas posturas, por lo que voy a intentar analizaros las razones por las que “Rectify” es una serie que os van a recomendar fervientemente vuestros amigos y colegas mas enterados de series, pero que no tiene porque ser necesariamente un plato de vuestro agrado.

Rectify - Ficha Técnica Episodios: 30 (4 temporadas)

Duración: 45 minutos

Fecha emisión: Abril 2013 - Diciembre 2016

Canal: Sundance Channel (USA) / Sundance TV (España)

Sinopsis

Daniel Holden es una persona que está en el corredor de la muerte de una prisión del estado de Georgia, condenado por haber violado y asesinado a su novia Hannah, cuando ambos tenían dieciocho años.

Cuando una prueba de ADN lo exonera del delito de violación, es puesto en libertad tras diecinueve años en prisión para quedar a la espera de un nuevo juicio, debiendo ajustarse a su nueva vida tanto él como su familia que siempre había estado a su lado. Mientras tanto, en el bando contrario, las autoridades policiales y judiciales que llevaron el caso, intentan encontrar nuevas pruebas que confirmen su condena inicial, aunque sea cambiando los cargos.

Ray McKinnon, el padre de la criatura

El productor Ray McKinnon (izquierda) junto a Aiden Young, protagonista de la serie

Ray McKinnon es un personaje muy interesante que ha compaginado muchos años el trabajo de actor con el de guionista e incluso director, llegando a ganar el Oscar al mejor cortometraje en 2001 por “The Accountant” una obra escrita, producida, dirigida y protagonizada por él, en compañía de su mujer y de su buen amigo, ese enorme actor que es Walton Goggins.

Tras el éxito, McKinnon se centró algo mas en su trabajo como actor, apareciendo como un inolvidable reverendo en “Deadwood” y mas adelante en “Sons of Anarchy” como un corrupto agente del FBI. La génesis del proyecto nace en 2008, cuando McKinnon que era un gran estudioso del sistema legal estadounidense, observó que los avances científicos en las pruebas de ADN, habían liberado a una serie de presos condenados a muerte en el estado de Illinois.

McKinnon empezó a trabajar en la idea del enorme choque que iba a tener una persona que ha pasado la mitad de su vida aislada en un corredor de la muerte y de repente fuera liberada en el momento actual, con todos los cambios tecnológicos y de comportamiento social que han sucedido durante los últimos veinte años.

Con el piloto escrito, una gran tragedia personal golpeó fuertemente a McKinnon, cuando su mujer, la actriz Lisa Blount, falleció en 2010 de forma repentina a causa de una rara enfermedad. Una de las personas que le llamó para darle el pésame fue el megaproductor Mark Johnson con el que había trabajado en algunas películas y que en su primera incursión televisiva era el productor ejecutivo de “Breaking Bad”.

Johnson le seguía la pista desde el momento en que ganó el Oscar, por lo que empezó a preguntarle si tenía algún proyecto en mente para ayudarle a sobrellevar su perdida, a lo que McKinnon le respondió enviándole el guión del piloto que encandiló al jefe de "Gran Vía Productions", el nombre de la productora de Mark Johnson, elegido por su admiración por la capital madrileña en la que pasó diez años de su juventud.

Mark Johnson le compró la idea de inmediato y el siguiente paso fue vender el guión a alguna cadena televisiva. Ahí entraron los contactos cinematográficos de Mark Johnson que les llevaron a un lugar tan inesperado como SundanceTV, un modesto canal especializado en emitir películas independientes, fuera del circuito de las grandes compañías productoras y distribuidoras.

SundanceTV deseaba iniciar su producción original de series televisivas, por lo que compró 'Rectify' como su primera serie original, dándole total libertad a McKinnon para desarrollar su visión de la historia, que encajaba perfectamente en la marca que querían crear.

El lanzamiento de la serie lo hicieron aprovechando el tirón mediático que tiene el Sundance Festival que se celebra cada año a finales de Enero en Park City (Utah), donde presentaron el siguiente trailer antes de su estreno previsto para el mes de Abril de 2013

El desarrollo

'Rectify' inicia su historia en el momento en que Daniel Holden (un conmovedor Aiden Young) sale de la prisión al declararse nulo su condenatorio juicio inicial por no coincidir su ADN con el encontrado en el de su novia violada y muerta.

Daniel en el momento del crimen no era un joven demasiado espabilado, que se juntaba con malas compañías para sentirse parte de algún colectivo para romper su timidez y no recuerda absolutamente nada de lo que pasó la noche en que murió su novia Hannah, lo que le crea una enorme angustia existencial por si realmente había sido el culpable.

A partir del momento de su salida de prisión la serie se mueve en dos planos temporales: el actual donde somos testigos de la dificilísima adaptación a su nueva condición de hombre libre, en las antípodas de su rutina carcelaria, mostrada en numerosos flashbacks que ilustran su vida entre las cuatro paredes del corredor de la muerte, y su relación con el resto de condenados en espera de ejecución.

Daniel no va a estar solo en su reinserción con el apoyo incuestionable de su hermana menor Amantha (enorme Abigail Spencer), que siempre creyó en su inocencia y que ha involucrado a su compañero Jon (persistente Luke Kirby), como nuevo abogado defensor de Daniel.

Su madre Janet siempre ha tenido sentimientos ambivalentes hacia su hijo, entre su amor maternal y un cierto rencor por haber traído la desgracia eterna a su familia, que incluyó la muerte de su marido, durante la estancia de Daniel en la prisión.

Janet ha rehecho su vida casándose con Ted un empleado de la tienda de neumáticos familiar donde también trabaja su hijastro Teddy (intenso Clayne Crawford), un personaje complicado casado con Tawney (dulce Adelaide Clemens), una enfermera profundamente religiosa.

Frente a ese entorno familiar, tenemos el bando de fiscales y policías que van a intentar hacer todo lo posible para no quedar en evidencia por la declaración de juicio nulo y encontrar nuevas evidencias, cargos o testigos para volver a condenar a Daniel y no dejar impune el crimen de Hannah. El antiguo fiscal del caso que en la actualidad es senador está al frente de las hostilidades y del movimiento para volver a encerrar a Daniel sea como sea.

La atmósfera rural del estado de Georgia al sur de los EEUU donde se desarrolla la acción se percibe intensamente en los títulos de crédito de la serie con la canción “Bowsprit” del grupo Balmorhea.

La característica más importante de 'Rectify' es sin duda alguna su ritmo muy reposado y parsimonioso, una elección deliberada de su creador debido a que la acción transcurre en días consecutivos, mas o menos uno por episodio, evitando grandes saltos temporales hacia adelante con una cadencia suave y envolvente.

La historia se desarrolla de la forma mas realista mas posible, huyendo de todo tipo de efectismo, como en esta escena del bautismo de Daniel Holden, que buscaba hasta en la religión, una solución a sus problemas personales

La serie desnuda sentimentalmente a todos sus personajes utilizando a Daniel como catalizador de los cambios y conflictos que van a tener a causa del inesperado retorno del hijo pródigo a sus vidas, todo ello a base de miradas y gestos contenidos y diálogos reveladores de sus cambiantes estados de ánimo.

Los cuatro años que ha durado la serie han sido estructurados en torno a cuatro ejes principales, aunque todos ellos supeditados al arco básico de la historia, que no es otro que la nueva vida de Daniel Holden, en comparación con su vida en prisión que muestra el siguiente vídeo.

De esta manera la corta primera temporada se utiliza para la presentación y descripción del shock inicial provocado por su excarcelación, para seguir con una segunda temporada centrada en las intenciones de las autoridades de volver a condenarlo, la tercera entrega trata de los esfuerzos para liberarlo de una vez y para siempre de su condena, sea como sea y para finalizar en la cuarta temporada con el cierre de la historia en forma de redención personal de muchos de los personajes principales.

Por ello si tuviéramos que resumir las cuatro temporadas de la serie en cuatro conceptos serían excarcelación, expiación, exoneración y redención, todo ello narrado de forma muy poética con una gran intensidad melodramática de las que dejaba a mucha gente con el corazón en un puño al final de cada capitulo.

¿Qué tiene 'Rectify' de especial?

La principal virtud de 'Rectify' para sus fervientes seguidores y su principal defecto para sus detractores es el mismo, su gran lentitud y el tiempo que se toma para desarrollar las historias, por lo que es obvio que es muy importante la forma en que se ve la serie ya que va a influir y mucho en vuestra empatía con la serie.

Lo mas importante es que 'Rectify' es una serie que necesita de una preparación y un cierto estado de ánimo antes de ver un episodio, debido a esa intensidad que destila por todos sus poros, por ello si la empezáis en una pantalla pequeña en el transporte publico o de forma distraída, es poco probable que entréis en su sensibilidad, que necesita tranquilidad y concentración, difícil de encontrar si estamos pendientes de la próxima parada o de los efluvios del sobaco del que está a nuestro lado.

Esa intensidad tan tranquila tampoco la hace una serie muy adecuada para maratonear, por la necesidad de digerir todos los comportamientos y sensibilidades que os van a abrumar en cada episodio y que a ese ritmo tan lento es difícil de aguantar durante muchas horas.

De todas maneras no es nada evidente que siguiendo estas instrucciones de uso, la serie os vaya a gustar porque va a depender por completo de vuestra adaptación y/o adhesión al ritmo tan reposado de la serie, muy diferente a todo lo que estáis habituado a ver y que hace que “Mad Men” sea una serie trepidante al lado de la forma que 'Rectify' explica las cosas.

En mi caso personal, la serie me encantó durante sus dos primeras temporadas, en las que entré perfectamente en su propuesta tomándomela con mucha tranquilidad y dejándome llevar por una historia interesante.

En la 3T, mi entusiasmo bajó bastante, en parte porque la historia principal estaba bastante exprimida y no me interesaban tanto las derivadas secundarias que iban apareciendo en la serie, por lo que no voy a negarlo, su lentitud acabó haciendo mella en mi apreciación.

La 4T se me ha hecho la más larga, principalmente porque la he considerado como un gran preámbulo al excelente final que ha tenido, que me ha compensado felizmente la paciencia que he tenido con la serie, aunque sin elevarla a los altares como no han dudado en hacer muchos críticos y blogueros especializados.

La serie sin (apenas) "haters"

La presencia de 'Rectify' en las redes sociales debería ser motivo de estudio, porque es una serie que ha tenido unas críticas y unos valedores excepcionales que no han dudado en ponerla por las nubes desde el principio hasta el final, mientras que por el contrario tenía una escasa repercusión social circunscrita a círculos muy concretos.

Su escaso ruido al ser ignorada por casi todo el mundo ha provocado que no tenga apenas “haters”, que es un fenómeno inherente a cualquier serie de éxito, porque los que probaron y dejaron 'Rectify', se dedicaron a otras cosas y no a despotricar sobre la misma cada semana.

En cambio en el boca a oreja es muy probable que recientemente o en un futuro cercano, alguien os diga que debéis de ver 'Rectify' de forma imperativa, porque os estáis perdiendo una de las mejores series de la historia.

En estos casos, la solución es sencilla y única, si lo que habéis leído no os interesa, pasar de ella directamente, en caso contrario os aconsejo que la empecéis a ver y rápidamente vais a saber si entra en vuestros gustos o no, pero sin necesidad de esforzarse “porque me han dicho que es muy buena”, no es una serie para todo el mundo, pero es necesario probarlo para saberlo.

Un final a la altura de las circunstancias

Su creador Ray McKinnon anunció con antelación que la 4T iba a ser la última con ocho episodios que iban a cerrar la historia de Daniel Holden y su entorno familiar.

Ya os he comentado que globalmente ha sido la que menos me ha gustado de toda la serie, pero en cambio el episodio final ha sido magnifico, cerrando todos los hilos con una elegancia y sutilidad poco habitual en los 60 minutos postreros, gracias a unas grandes actuaciones del gran reparto de la serie.

No hay nada mejor en un final que tener la sensación de haber asistido a un recorrido personal de todos y cada uno de los personajes importantes de la serie, que finalizan sus historias pasando pagina e iniciando un nuevo capitulo para todos ellos tras las penurias pasadas durante las cuatro temporadas.

Para finalizar, me ha parecido conveniente, poneros un vídeo de los dos protagonistas principales de una forma mucho mas distendida a como los hemos visto en la serie, contestando a unas preguntas personales.

'Rectify' una serie dirigida a un tipo de público muy especifico, pero que solo podréis saberlo si le dais una oportunidad, siguiendo esta especie de manual de instrucciones. No habrá termino medio, o se convertirá en una de vuestras favoritas o la abandonaréis de forma inmediata, pero por lo menos por intentarlo no vais a perder nada.