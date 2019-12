Por qué 'Cats' se ha podido modificar después de su estreno: así se proyectan las películas hoy día en salas de cine

Se puede decir, con cierta ironía, que 'Cats', el desastre de taquilla inspirado en el mítico y popular musical de Broadway de Andrew Lloyd Webber, ha sido pionera en muchas cosas. Por ejemplo, en haber modificado sus efectos visuales después de haber sido estrenada. Una postproducción que se adivina caótica (el director declaró que no estuvo terminada hasta el mismo día del preestreno) y la imposibilidad de renunciar a una fecha de estreno marcada a fuego (nada menos que el mismo día que 'Star Wars: El ascenso de Skywalker') llevó a los cines una versión de la película con fallos en los efectos digitales.

Entre los más notorios, planos de Old Deuteronomy, el gato al que da vida Judi Dench, donde se veía la mano de la actriz con su alianza. Uno de los muchos fallos derivados del mismo diseño de estas extrañas quimeras que protagonizan la película y que se distancian de los felinos originales, peludos, coloristas e influidos por la entonces omnipresente estética aerobic a lo 'Flashdance'. Universal hizo balance de daños y decidió que había que distribuir una versión corregida de la película.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9