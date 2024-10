"Una puerta que se cierra": Hasbro subasta en internet cientos de trajes, máscaras y objetos de la serie de los Power Rangers

En este momento, el futuro de la franquicia 'Power Rangers' es un enigma. La serie, que venía emitiéndose ininterrumpidamente desde 1993 con múltiples cambios de intérpretes y títulos, llegó a su fin con su última encarnación hace un año, con 'Power Rangers: Furia cósmica' y el especial de una hora 'Power Rangers: Ayer, hoy y siempre', que con la recuperación de algunos actores clásicos poseía un peculiar tono elegíaco. El hecho de que el proyectado "universo cinematyográfico de los Power Rangers" que Netflix tenía previsto fuera finalmente cancelado ya hacía pensar que la franquicia estaba en un punto muerto.

Sin embargo, y pese a que la franquicia parecía recibir un contundente empujón con el lanzamiento del videojuego 'Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind', que tiene un aspecto excelente y está previsto para este 2024, Hasbro (dueña de los derechos de los personajes desde 2018) ha dado este fin de semana lo que parece ser un contundente estacazo a la propiedad. Ha puesto en subasta en la web especializada Heritage, multitud de ítems vinculados a la serie.

Esto incluye ítems tan exclusivos como trajes, morphers, máscaras de monstruos y todo tipo de accesorios, incluyendo ropa de calle de los personajes. La subasta lleva en pie desde el pasado día 18 y aún queda mucho por ser adjudicado, todo a precios relativamente razonables. Por supuesto, y aunque para el fan y el coleccionista es una oportunidad de hacerse con ítems de una serie icónica, entre sus seguidores ha vuelto a poner sobre la mesa lo maltratado que desde siempre ha estado el legado de una serie icónica para generaciones de espectadores.

Por ejemplo, varios actores y actrices de la franquicia, como Hunter Deno (a la que hemos visto en las dos últimas series, 'Furia dino' y 'Furia cósmica'), o Yoshi Sudarso (de 'Dino Charge') han expresado su disgusto ante las formas de Hasbro, que están subastando los trajes sin consultarles. Según algunos de ellos, los trajes podrían haber ido a parar a los actores o especialistas originales, o incluso ser subastados para causas benéficas.

"Una puerta que se cierra" es la forma que ha tenido David Fielding (intérprete del Zordon original) de definir este paso que da Hasbro. La decisión de la subasta suena exactamente a eso: a clausura de una saga que, no lo olvidemos, ha funcionado de forma ininterrumpida durante tres décadas. No obstante, no todo está perdido, ya que lo que sí parece seguir con buena salud son los juguetes: en abril de este año, Hasbro anunciaba un acuerdo con Playmates Toys para la distribución de futuros juguetes de la marca a partir de 2025. Lo de "A metamorfosearse" nunca había sido más acertado.

Cabecera | Hasbro

En Xataka | 'Power Rangers', crítica: El inconfundible encanto de un robot gigante