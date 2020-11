Los Prime Video Channels de Amazon llegan a España: esto es lo que podrás ver pagando suscripciones adicionales

Si no puedes con el enemigo, únete a él. La oferta y el catálogo de Amazon Prime Video pueden no ser tan contundente como la que tiene Netflix, pero la plataforma ha dado un paso singular y ha iniciado el despliegue en España de sus Prime Video Channels.

Estos canales que ya habían aparecido en países como México permitirán que los usuarios españoles disfruten de subscripciones paralelas a plataformas de contenidos como Starzplay, MBM o Noggin. Eso convierte el servicio de Amazon en un agregador de contenidos que se expande casi tanto como el usuario desee.

Amazon como agregador de pequeñas plataformas de contenido

La oferta de Prime Video Channels lleva tiempo en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Alemania, pero hoy comienza su lanzamiento en Italia, Países Bajos y España, donde tendremos disponibles varias plataformas de contenido adicionales con sus respectivos catálogos para ser disfrutados dentro de la aplicación móvil de Amazon Prime Video, en el navegador o en dispositivos compatibles.

Los canales que estarán disponibles en este lanzamiento son los siguientes:

Varias de estas plataformas ofrecen un periodo de evaluación gratuito de un mes, tras el cual comienzan a aplicarse esas tarifas comentadas. Julian Monaghan, responsable de esta parte del negocio en la Unión Europea, explicaba en Variety que a estos canales se añadirán canales en directo de cadenas que quieran participar en este proyecto, algo que por ejemplo está ocurriendo en EE.UU. con MLB TV, el canal de béisbol.

Los precios de esas ofertas suelen ser idénticos a los que tendrían si nos suscribiésemos directamente a ellos desde sus plataformas, aplicaciones y sitios web propios —ocurre por ejemplo con Starzplay— y lo que propone Amazon es simplemente una forma de centralizar esos contenidos para que el usuario no tenga que estar "saltando" de aplicación en aplicación.

No parece que Amazon vaya a ofrecer paquetes que combinen varios de esos canales y los unan a la suscripción de Amazon Prime Video. Monaghan comentaba que "dejamos que el cliente pague solo por el contenido que quiere ver, y no pagar un precio más alto por un paquete con un montón de contenidos incluidos en los que podrían no tener ningún interés".

Vía | Variety