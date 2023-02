Premios Goya 2023: dónde ver en streaming las películas nominadas

'Alcarràs' y 'As Bestas' son las grandes favoritas, pero no las únicas nominadas. Hasta 165 películas han concurrido a los Goya de este año, que como gran novedad en su mecánica está la subida de películas nominadas en cada categoría de cuatro a cinco. No todas se pueden ver en streaming, por supuesto, pero sí unas cuantas para ir alentando motores de cara a la gala del próximo 11 de febrero en Sevilla. Estas son las nominadas que ya puedes disfrutar en casa.

Cinco lobitos

Refrendada por la Biznaga de Oro en Málaga, esta historia sobre la maternidad retrata con una visión muy certera de lo cotidiano las dinámicas y los conflictos que se desarrollan dentro de las familias. Una joven que acaba de ser madre decide volver a casa de sus padres en la costa ante la ausencia de su pareja y padre del bebé.

Nominada a Mejor película, Dirección novel, Actriz, Actor de reparto, Actriz de reparto, Actor revelación, Guión original, Fotografía, Montaje, Dirección de producción y Sonido.

Puedes verla en Filmin, HBO Max, Movistar Plus+

Alcarràs

Una de las grandes favoritas de la noche junto con 'As Bestas', con nada menos que 11 nominaciones y un Oso de Oro en Berlín. Una historia intimista pero colectiva, acerca de la vida de una familia de cultivadores de melocotones en un pequeño pueblo de Cataluña. Cuando muere el dueño de la finca y su heredero decide vender la tierra, la supervivencia de la familia se ve amenazada de la noche a la mañana.

El agua

Una especie de muy personal aproximación al fantástico de la España más rural, con una leyenda en un pueblo alicantino amenazado con que el río cercano se desborde. La creencia está ligada a una adolescente que vive con su madre y su abuela, marginadas por el resto del pueblo. Protagonizada por Bárbara Lennie y la debutante Luna Pamies, de quien ya se habla como uno de los primeros papeles más impresionantes de los últimos años.

Nominada a Mejor dirección novel y Actriz revelación

Puedes verla en Filmin

En los márgenes

La pieza de este año de cine comprometido y social viene comandado por unos cuantos nombres propios de alto alcance: Penélope Cruz, Luis Tosar en el reparto y Juan Diego Botto como director, en un debut comercial y con mensaje. Hay quien la ha acusado de un exceso de obviedad en su propuesta y de tirar de la lágrima fácil, pero es una de las indiscutibles del cine español del año, como demuestran sus abundantes nominaciones. En ella se nos cuentan tres historias entrelazadas de personajes que tratan de sobrevivir a 24 horas claves en sus vidas.

Nominada a Mejor dirección novel, Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor actor revelación y Mejor canción original

Puedes verla en Prime Video

Girasoles silvestres

El incansable Jaime Rosales dirige este drama acerca de las relaciones amorosas en la España actual, y cómo los miembros de familias desestructuradas intentan salir delante también en lo emocional. Anna Castillo es la protagonista absoluta de de esta película en la que una madre soltera de solo 22 años tiene relaciones con distintos hombres buscando lo mejor para sus hijos. Una historia realista y cotidiana con pinceladas de comentario social.

Nominada a Mejor actriz

Puedes verla en Movistar Plus+

Los renglones torcidos de Dios

Algo de cine de género en los Goya de este año con un thriller cuyo reparto encabeza una magnífica Barbara Lennie, que carga prácticamente sola con todo el peso del relato. Basada en uno de los mayores éxitos de la literatura española, la novela escrita por Torcuato Luca de Tena, cuenta cómo una investigadora privada ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia para recabar pruebas acerca de la muerte de un interno. Pronto la razón y la locura se entremezclarán en una historia donde nada es lo que parece.

Nominada a Mejor actriz, Mejor guión adaptado, Mejor dirección artística, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor música original

Puedes verla en Netflix

Las niñas de cristal

Una película de Netflix que se centra en un el durísimo mundo de la danza profesional y que cuenta con la colaboración del Ballet Clásico Nacional. Conoceremos la historia de la amistad entre una bailarina que ve amenazado su puesto por la llegada de una rival y un bailarín marginado que vive al margen de las reglas.

Nominada a Mejor música original

Puedes verla en Netflix

La consagración de la primavera

Las dos nominaciones que ostenta esta película dejan claros sus valores: un reparto joven y talentoso, que cuenta la historia de una estudiante que acaba de mudarse a Madrid para ir a la universidad. En su vida se cruza un chico con parálisis cerebral que vive con su madre, y con quienes intimará más de lo que ella misma espera. Fernando Franco demuestra con esta nueva película que el talento que ya apuntó en 'La herida' y 'Morir' va a seguir dando que hablar.

Nominada a Mejor actor revelación, Mejor actriz revelación

Puedes verla en Movistar Plus+

Malnazidos

Basada en un libro de éxito acerca de una plaga de zombis durante la Guerra Civil, esta película agarra uno de los grandes temas recurrentes del cine español y lo llena de muertos vivientes con una visión ácida del conflicto. Después de que el capitán de la Quinta Brigada caiga prisionero de un pelotón enemigo, un grupo formado por rivales de ambos bandos en la guerra tendá que dar cuenta de un ataque zombi.

Nominada a Mejor diseño de vestuario y Efectos especiales.

Puedes verla en Netflix

Argentina 1985

Una mezcla de drama judicial y comedia que destaca por el fabuloso papel de Ricardo Darín. Una producción que logra sacar punta a un hecho real muy espinoso: la batalla que tuvo que librar un valeroso equipo de abogados que se enfrentó a la sangrienta dictadura militar de Argentina durante la década de los ochenta.

Nominada a Mejor película iberoamericana.

Puedes verla en Prime Video

1976

Un thriller intenso y dramático de procedencia chilena y ambientado a finales de los setenta. En ella, una mujer acomodada se ve envuelta en una red de espionaje cuando trata de ayudar a un joven revolucionario perseguido por Pinochet. Una historia sobre los secretos que cambian vidas y lo que realmente tiene importancia de todo lo que atesoramos.

Nominada a Mejor película iberoamericana.

Puedes verla en Filmin

Noche de fuego

De la inocencia y la amistad infantil como forma de escapar del lado más cruel de la existencia, todo en uno de los entornos más despiadados que existen: donde habitan los cárteles de la droga. Allí los cortes de pelo son otra forma de escapar de la amenaza de ser robadas, en una película que tiende un puente entre lo mágico y lo social.

Nominada a Mejor película iberoamericana.

Puedes verla en Netflix

Belfast

Una sensacional película de Kenneth Branagh que ofrece una visión entre nostálgica y cruda del conflicto irlandés, todo visto desde elementos biográficos y los ojos de un niño, trasladándonos a los años sesenta a Irlanda del Norte. Allí veremos un complejo entramado de lucha obrera, odio entre religiones y pasión por el cine.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Fue la mano de Dios

Paolo Sorrentino vuelve a postularse como uno de los directores más estéticamente sofisticados de la actualidad con una película que también habla, con una fuerte carga de ficción, de su adolescencia en Nápoles en los ochenta y los muchos ritos de paso que allí atravesaría. Una tragedia imprevista y la visita del astro del fútbol Maradona conforman algunos de los momentos álgidos de esta película altamente personal.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Netflix

La peor persona del mundo

La sensación noruega del año es una inclasificable comedia dramática y muy cotidiana dividida en catorce píldoras, cada una con su propia narrativa y su propio estilo. Todos ellos conforman un mosaico acerca de los vaivenes vitales de una chica completamente normal a lo largo de cuatro años: de su conflictiva vida amorosa a sus esfuerzos por encontrar un sitio en el mercado laboral, todo ayudará a hacer que entienda en qué dirección se encamina su vida.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Las ilusiones perdidas

La película más nominada a los Premios César franceses de este año es de época y nos lleva a la Francia del siglo XIX. Un joven abandona su pueblo natal y se traslada a París para dedicarse a su poesía, y bajo la protección de una noble se verá envuelto en un complejo y tortuoso mundo de pasiones, ambiciones, vanidad y decepción.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Un pequeño mundo

La nominada al Oscar por Bélgica es una terrible historia de bullying infantil vista a la altura de los ojos de los niños. Cuando una chica ve que un pequeño amigo suyo está siendo agredido por otros chavales y acude a protegerlo, se ve en una encrucijada terrible: la de su lealtad a su amigo frente al mundo de los adultos.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Oswalt. El falsificador

El primer documental de producción propia de Filmin se ha llevado esta nominación a Mejor largometraje documental, y no es para menos: es una fascinante historia dirigida por el ya ganador de un Goya Kike Maíllo, que tiene incursiones en la ciencia ficción y el thriller como 'EVA' o 'Toro'. Aquí nos presenta a un artista catalán perseguido durante años por el FBI como parte de una de las mayores tramas de falsificación de arte de las últimas décadas.

Nominada a Mejor película documental

Puedes verla en Filmin

A las mujeres de España. María Lejárraga

Una película documental que dramatiza y comenta la vida de María Lejárraga, pionera de las autoras literarias españolas y cuya producción se vio ensombrecida por el nombre de su marido, el empresario Gregorio Martínez Sierra, que firmó en su lugar obras esenciales como Canción de cuna o el libreto de El amor brujo de Falla. Pero además fue una feminista en una época complicada, diputada por la segunda República, promoviendo movimientos pioneros para los derechos de la mujer.

Nominada a Mejor película documental

Puedes verla en Filmin

Unicorn Wars

Si hay una película que merece este año la calificación de animación de culto, es esta 'Unicorn Wars', que consagra a Alberto Vázquez como uno de los grandes talentos del género en nuestro país. A medio camino entre la aventura para todos los públicos y el más violento cine de animación indie, cuenta la historia de la guerra entre ositos y unicornios. En pleno conflicto, dos hermanos ositos tendrán que lanzarse a una misión para salvar el Bosque Mágico.

Nominada a Mejor canción original y Mejor película de animación

Puedes verla en Movistar Plus+

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Tadeo Jones, infalible en taquilla, vuelve con una tercera aventura cinco años después de su anterior película. El objeto a buscar en esta ocasión es una tabla que manipula el pensamiento y saca los peores deseos de cada uno, en una trama que habla de las redes sociales o la aceptación de uno mismo, entre otros temas para toda la familia.