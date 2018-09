Ya podemos ver a Joaquin Phoenix en la piel de el Joker... ¡con maquillaje y en vídeo!

"Aterrador". Así están empezando a clasificar la personificación de Joaquin Phoenix como 'Joker' en la próxima película que nos llevará al origen del mítico de villano de Batman, y que es considerado uno de los más importantes y complejos en la historia de los cómics.

Hace unos días, Todd Phillips, director de la película, nos mostró la primera imagen oficial de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, el cómico fracasado que posteriormente se convertirá en Joker. En esa imagen, el actor nos mostraba una expresión triste y con rasgos de dolor, pero que en el fondo dejaba ver que había algo más.

Hoy, Phillips vuelva a la carga con un vídeo, donde se nos deja ver un poco de la transformación de Phoenix ahora con maquillaje.

El vídeo no necesita explicación, es una especie de prueba de cámara y sonido que tal vez nos anticipa la llegada de un teaser en los próximos días. Aquí vemos a Phoenix en plena transformación entre un fundido de imágenes que se intercalan entre Arthur Fleck con y sin maquillaje, en lo que parece ser una de sus actuaciones. Ojo al final del vídeo y la seriedad en el rostro.

Como sabemos, la película titulada simplemente como 'Joker' se estrenará el próximo 4 de octubre de 2019. Contará con las actuaciones de Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy como la madre de Fleck, Bryan Callen y Josh Pais. Y lo interesante de la película es que su bajo presupuesto de apenas 55 millones, ya que se dejó claro que no se trata de una cinta de superhéroes y no será un espectáculo visual, al contrario, se tratará de in drama que nos sumergirá en las motivaciones que llevaron a Fleck a convertirse en el más grande villano de todos los tiempos.

Por último, los dejamos con las imágenes y vídeos que ya habían salido de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck en 'Joker'.