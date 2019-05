PlayStation Productions: la nueva apuesta de Sony para crear series y películas basadas en sus videojuegos

Hay que admitir que a veces en los videojuegos nos encontramos con verdaderas joyas, con historias que nos atrapan y nos sumergen en una trama en la que terminamos enganchados, la cual suele permanecer en nuestra memoria por varios años. Hollywood lo sabe, y la mala noticia es que no siempre encuentra la mejor manera de adaptar estas historias a la pantalla grande. Pues Sony llega al rescate y quiere aprovechar esto.

Sony Interactive Entertainment acaba de confirmar la creación de PlayStation Productions, su propio estudio y casa productora, la cual se encargará de analizar y adaptar las actuales y futuras licencias de videojuegos a series de televisión o películas.

Más de 100 licencias que podrían transformarse en una producción audiovisual

PlayStation Productions contará con la dirección de Asad Qizilbash y será supervisada por Shawn Layden, quien está a cargo de SIE Worldwide Studios. Ante esto, Layden mencionó: "Tenemos 25 años de experiencia en el desarrollo de títulos, algo que nos ha llevado a crear grandes juegos, franquicias e historias".

"Creemos que ahora es un buen momento para ver otras oportunidades dentro de los medios de comunicación, ya sea a través de streaming, cine o televisión, siempre pensando en darle vida a nuestro mundo en otro espectro y ambiente".

En Sony se dieron cuenta que a día de hoy tienen un enorme y jugoso catálogo de licencias que bien podrían ser adaptadas para el cine o la televisión. Y también se dieron cuenta que sería mejor desarrollar y producir este contenido por su cuenta en lugar de vender las licencias a otros estudios.

Asad Qizilbash, el nuevo director de PlayStation Productions, afirma que será mejor que ellos puedan desarrollar y producir, ya que conocen el proceso, las historias y, afirma, saben lo que "la comunidad PlayStation está buscando". Según Qizilbash, a día de hoy cuentan con más de 100 licencias que van desde títulos de aventura a acción, así como misterio y horror, las cuales abarcan una amplia variedad de públicos desde adultos hasta niños.

Un punto importante es que PlayStation Productions contará con todo el apoyo de Sony Pictures, quien se encargará de la producción y distribución. Es decir, una especie de colaboración al estilo Lucasfilm o Marvel, que están bajo el manto de Disney.

Al tener licencias como 'Uncharted', 'Bloodborne' o 'The Last of US', Layden explica que el verdadero reto será adaptar un juego de 80 horas a una película de sólo dos, por lo que tendrán que analizar qué formato se adapta mejor a cada historia, ya que la idea no sería contar lo mismo que ya vimos en el videojuego, sino ir más allá.

"La historia determinará el formato", añadió Lyden, quien también aclaró que no todo se convertirá en una película de forma inmediata. Hasta el momento no saben cuál será su primera producción, pero menciona que no hay prisa, ya que no buscan saturar el mercado, lo primero es garantizar que la historia se respete y con la creación de PlayStation Productions al menos ya han dado ese primer paso.