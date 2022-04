La película que multiplicó por siete a Noomi Rapace está en HBO Max y es uno de los mejores thrillers distópicos

Si no te gusta Noomi Rapace (aunque... ¿a quién no le va a gustar?), que lo sepas: 'Siete hermanas' multiplica a la actriz, precisamente por siete. Pero gracias a su tremenda personalidad y lo contundente de su interpretación, esta fábula distópica que puedes ver en HBO Max, Filmin y Movistar+ Plus convierte lo que en otras manos habría sido mero exhibicionismo para el lucimiento de la intérprete en un auténtico recital de carisma.

En siete personajes se desdobla Rapace, pero la cosa tiene su importancia: son otras tantas hermanas idénticas cuya existencia no puede ser revelada al mundo porque viven en un futuro en el que se combate la superpoblación con una medida de un hijo por familia. Para no ser descubiertas se hacen pasar por una misma persona, y cada una sale a la calle un día de la semana. Un día, lunes desaparece sin dejar ni rastro.

Es el punto de partida de una película que también se conoció como 'What Happened to Monday?' en su distribución internacional en Netflix. La dirige el noruego Tommy Wirkola, responsable de la muy divertida 'Hansel y Gretel: Cazadores de brujas' y de las dos entregas de 'Zombis nazis': aunque aquí se deja algo de su brutal humor por el camino, conserva todo el brío de sus películas más descerebradas. Lo último que ha hecho ha sido también con Noomi Rapace, la contundente 'El viaje', que acaba de aterrizar en Netflix.

Gracias a la presencia de Noomi Rapace y a la intervención de Willem Dafoe y Glenn Close en papeles secundarios pero muy jugosos, la película propone un entretenimiento lleno de ideas (muchas de ellas de raíz literaria) y que por momentos recuerdan a otros clásicos modernos de la aventura con clones, como 'Orphan Black'. Aunque en su último tercio se pierde la originalidad que hacía de 'Siete hermanas ' una película sugestiva en su arranque, el conjunto es muy notable, y un soplo de aire fresco en el concurrido panorama de las distopías en streaming.