La película de BlackBerry ya tiene tráiler: nos invita a vivir el ascenso y la caída de la compañía desde dentro

BlackBerry ha dejado de fabricar smartphones y su negocio ahora son las soluciones de seguridad. Sin embargo, hace un tiempo era uno de los actores más importantes de la industria de la telefonía móvil. Sus dispositivos eran codiciados por el mundo empresarial y, en sus mejores tiempos, también por adolescentes.

El ascenso y caída de esta compañía de esta compañía llegará próximamente a los cines ya que ha sido retratada por un grupo de productores canadienses y estadounidenses. La buena noticia para los aficionados de la tecnología e interesados en este tipo de historias es que el proyecto ha finalizado y acaba de estrenar tráiler.

El tráiler de la película de BlackBerry

En las imágenes podemos ver a Glenn Howerton (‘It’s Always Sunny in Philadelphia’) interpretando a ex director ejecutivo de Research in Motion, Jim Balsillie, y a Jay Baruchel (‘This Is the Fin’) en el papel de Mike Lazaridis, el cofundador de la compañía. El primero le dice al segundo “sé cómo comercializarlo y sé a quién podemos vendérselo, pero quiero el 50 por ciento de la empresa y tengo que ser el director ejecutivo”.

La historia, basada en libro ‘Perdiendo la Señal: El Espectacular Auge y Caída de BlackBerry’ de Sean Silcoff y Jacquie McNish, muestra uno de los primeros prototipos de BlackBerry, el esfuerzo de los jóvenes empresarios por conseguir aliados para desarrollar su idea comercialmente, los primeros pasos como compañía, su paso a gran compañía, y sus primeros éxitos en una industria dominada por actores históricos.

En los cines esta cinta nos promete presenciar cómo BlackBerry cambió la forma en la que se comunicaban las personas y el deseo la gente de ser parte del ecosistema cuyo principal atractivo eran sus funciones avanzadas de correo electrónico y BlackBerry Messenger. Pero también aparece en escena Steve Jobs presentando el iPhone, uno de los dispositivos que se encargaría de acabar con los éxitos conseguidos por los canadienses.

La película de BlackBerry se estrenará en cines en Estados Unidos el 12 de mayo de este año. Toca esperar para saber si también llegará a las salas de otros países o se se podrá visualizar en alguna plataforma de streaming.

Imágenes: IFC Films

