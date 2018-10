'Patria', la primera serie de producción española de HBO, llegará en 2020 y ya conocemos algunos detalles más sobre ella

El que es uno de los principales servicios de contenido en streaming a nivel mundial ya habló de que andaba gestándose la que sería su primera serie de producción española. Ahora HBO da más detalles sobre ella y confirma que 'Patria' llegará en 2020 a las pantallas.

Una serie de la que supimos algo el pasado mes de marzo tras haberse anunciado en 2017. Se basa en la novela homónima de Fernando Aramburu, cuyo argumento gira en torno a las secuelas del conflicto vasco con ETA y de sus víctimas, y ahora nos cuentan algunos detalles más sobre esta producción.

Se rodará en Euskadi el año que viene

En esos momentos la serie aún no había entrado en fase de producción, se hallaban trabajando en los guiones y en una fase más previa. Pero lo que ahora explican es que se empezará su rodaje en 2019 en el País Vasco (España), teniendo pues previsto su estreno en 2020, un año después.

Es demasiado pronto entonces para teasers, tráilers o pósters, pero ya nos han podido anticipar que el que será el primer drama original de HBO España tendrá 8 capítulos de una hora de duración y que de su producción se encargará Alea Media. Del guión se encarga Aitor Gabilondo, fundador de la productora y que hizo entre otros los guiones de 'El Principe' y 'El comisario', y estará dirigida por (premiado en los festivales de Cannes, Toronto y Venecia) y Félix Viscarret, quien ya adaptó una novela de Aramburu en la película 'Bajo las estrellas' ( que se llevó un Goya al mejor guión adaptado y otro al mejor actor protagonista).

Una historia centrada en un momento históricamente difícil y trágico

De la trama ya nos dicen también algo más (más allá de saber que será una adaptación de una novela). La historia transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi, planteada desde el punto de vista de dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo de ETA y mostrando cómo es el día a día de la gente corriente en un contexto así.

No conocemos el elenco, pero sí una de las principales historias de esa trama. El grupo terrorista asesina a Txato, el marido de Bittori, y la vida de esa familia da un giro radical, habiendo roto las relaciones con la e su familia Miren cuyo hijo milita en ETA. Dolor, contradicciones morales, nuevos caminos y un futuro incierto mientras se sigue con el día tras trágicos eventos como éste.

La idea es que llegado 2020 haya un lanzamiento simultáneo en todos los países de HBO Europa, así como su estreno también en HBO Lantin America. Llegará a los suscriptores de Estados Unidos a través de las plataformas HBO GO, HBO NOW, HBO On Demand y otros distribuidores del canal.