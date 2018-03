HBO España presenta sus estrenos del próximo trimestre, y nos habla de 'Patria' y el estado de su producción

HBO ha convocado hoy a la prensa para presentar las novedades que llegarán a su catálogo durante el segundo trimestre de este año. De esta manera, hemos podido confirmar cuándo llegan a HBO España las segundas temporadas de dos de las series más importantes del momento, 'Westworld' y 'The Handmaid's Tale', así como otras novedades esperadas como el estreno de 'Krypton' o el retorno de 'Silicon Valley'.

Además, el canal también ha aprovechado para hablar también de otras producciones propias, como las películas que también vendrán este trimestre o un ambicioso documental sobre el mundo del fútbol. También han hablado sobre 'Patria', el primer documental de HBO España, y nos han dado pistas sobre cómo va su producción.

Pero antes de empezar, la vicepresidenta de programación y adquisiciones de HBO Europe, Valentine Lorant, también ha querido aprovechar la ocasión para hablar del gran objetivo de la empresa. Ante la enorme oferta del mercado, un guiño a Netflix y el resto de competidores, Lorant ha dicho que HBO quiere diferenciarse mediante la calidad de sus producciones.

"En las compras también estamos totalmente obsesionados por la búsqueda de la excelencia y de la calidad", ha dicho Lorant. "Sabemos que la oferta es absolutamente brutal y queremos guiar al espectador con contenido de calidad. Si está en HBO, es un sello de garantía de calidad".

Estas son las series que llegan el próximo trimestre

'Krypton'. Una serie que hace de precuela de Superman, y que trata los devenires de su familia en su planeta natal 200 años antes de la saga original. Corre a cargo del guionista David S. Goyer ('Batman Begins', ''Batman v Superman'), y sus tráilers nos han prometido un cóctel de ciencia ficción, cierto contenido político y viajes en el tiempo. Se estrena el 22 de marzo

'Trust'. Una serie centrada en la figura del heredero multimillonario John Paul Getty III, cuya primera temporada se situará en el 1973 en el que fue secuestrado en Roma. El proyecto una nueva reunión profesional de Danny Boyle y Simon Beaufoy, el director y el guionista premiados en su momento con un Oscar por su respectivo trabajo en 'Slumdog Millionaire'. Se estrena el 26 de marzo .

'Barry'. Una comedia en la que un asesino a sueldo del Medio Oeste se muda a Los Ángeles, donde queda atrapado en la escena de las artes teatrales de la ciudad. Se estrena el 26 de marzo .

'Silicon Valley', quinta temporada. Estamos a punto de conocer la nueva Internet. Vale, puede que eso no vaya a suceder en la vida real, pero sí que es el objetivo de los chicos de Pied Piper en la quinta temporada de 'Silicon Valley'. Se estrena el 26 de marzo .

'The Crossing'. Una serie de misterio de ABC que se está intentando vender como "el nuevo 'Lost'". Un grupo de refugiados de una guerra del futuro llegan al presente viajando 250 años al pasado, donde intentan buscar asilo en un pequeño pueblo estadounidense donde creen que son víctimas de un accidente. Se estrena el 3 de abril .

'Killing Eve'. Un thriller que gira alrededor de dos mujeres: Una agente del MI5 (Oh), muy inteligente pero algo aburrida de que su trabajo se limite a quedarse en su escritorio de la oficina, y una talentosa asesina que no duda en disfrutar de los lujos que puede permitirse gracias a su violento trabajo. Se estrena el 9 de abril.

'Westworld', segunda temporada. La espera ha llegado a su fin, y ya tenemos aquí la segunda temporada de una de las últimas grandes producciones de HBO. Nos han avisado de que estemos preparados para ver samurais. Se estrena el 23 de abril .

'The Handmaid's Tale', segunda temporada. La esperada continuación de la mejor serie del año pasado. Será más oscura, y aunque su trama ya ha dejado atrás el libro en el que está basada, la autora se ha seguido implicando en la producción de la segunda temporada. Se estrena el 26 de abril .

'Siren'. Una peculiar propuesta de fantasía y thriller, en la que se hace una revisión de las sirenas muy diferente a la que nos dio Disney en su día, haciendo que se enfrenten a los humanos en el pueblo costero de Bristol Cove, conocido por su leyenda de haber sido el hogar de las sirenas. Se estrena el 30 de abril .

'Cormoran Strike'. Coproducción BBC One y HBO USA, basada en la serie de novelas detectivescas de J. K. Rowling protagonizada por el detective Cormoran Strike, que resuelve asesinatos brutales con la ayuda de su asistente de confianza Robin Ellacott. Se estrena el 18 de mayo .

'Freakish'. Serie de Awesomeness, una multiplataforma que empezó como un canal de YouTube para adolescentes. Freakish es una serie de Hulu sobre zombies, y todavía no tiene fecha concreta de estreno .

'Succession'. Poder, política, dinero, familia y traición. La serie nos cuenta los devenires de la familia Roy , y cómo afrontan su futuro cuando su anciano padre empieza a distanciarse del conglomerado de medios y entretenimiento que controlan. Se estrena en junio .

'Sharp objects', heridas abiertas. Una nueva serie de misterio y suspense dirigida por Jean-Marc Vallée ('Big Little Lies'), y protagonizada por Amy Adams. Sigue a una periodista que, poco después de salir de un psiquiátrico, regresa a su pueblo natal a cubrir el asesinato de dos niñas pre-adolescentes. Todavía no tiene fecha concreta de estreno .

'Deadpool'. Producida por Marvel para FX, y de los creadores de 'Atlanta'. Una serie de animación fiel al personaje original de Marvel. Todavía no tiene fecha concreta de estreno .

'Pose'. Cocreada por Ryan Murphy. Una serie musical/dancística ambientada en el mundo de las competiciones de baile en los años 80 de Nueva York y la yuxtaposición entre el lujo, la escena literaria y la musical en el centro de la ciudad con un foco principal puesto sobre un sector marginal de la sociedad como es la comunidad trans. Todavía no tiene fecha concreta de estreno.

Después de hablar de estas series ya mencionadas, HBO también ha asegurado que habrá varios estrenos más durante el próximo trimestre. Entre ellos tenemos la segunda temporada de 'SIX' el 29 de mayo, la segunda de 'Famous in Love' el 5 de abril, y nuevas temporadas sin fechas concretas de estreno de las series 'Casual', 'Get Shorty', 'Snowfall', 'Animals', 'No Offence', 'Ballers', e 'Insecure', además de la segunda parte de la quinta temporada de 'Vikings'.

También hay sitio para películas y documentales

No sólo de series quiere vivir HBO, quien también está invirtiendo a lo grande en películas originales. Por eso, hoy también nos han hablado de algunas de las que podremos ver durante el próximo trimestre con todo tipo de temáticas, desde la acción al suspense pasando por la ciencia ficción. Todo ello, tal y como aseguran, con historias de calidad.

'Fahrenheit 451'. Sin duda una de las películas más esperadas del momento. Una nueva adaptación de la novela de Ray Bradbuy, protagonizada por un Michael Shannon que interpretará al capitán Beatty, mientras Michael B. Jordan será el responsable de ponerse en la piel de Guy Montag, el protagonista de la novela. Se estrenará el próximo mes de mayo .

'Paterno'. Una película protagonizada por Al Pacino, que interpreta a un entrenador de fútbol americano, que después de convertirse en uno de los mejores de la historia en las ligas universitarias se ve salpicado por un escándalo de abusos sexuales. Se estrena el 8 de abril .

'The Tale'. HBO ha comprado en Sundance esta película, que trata sobre una profesora de documentales que en su pasado sufrió abusos sexuales. Todavía no tiene fecha concreta de estreno.

Además, en abril también se estrenará la serie de documentales 'Destino Rusia', una coproducción entre HBO Europa y HBO Latinoamérica. Tendrá diez episodios, y contará 20 historias reales del mundo del fútbol. Desde HBO asegura que nunca nadie ha hecho algo así en relacionado con este deporte.

"Vamos a contar el fútbol como hasta ahora nadie ha contado. Historias de amistad, de solidaridad, cómo impacta el fútbol en la vida de la gente, historias muy universales", nos aseguran. "Vamos a huir de los tópicos, lo que siempre se cuenta del star system. Va a haber goles, abrazos, banderas, pero va a haber mucho más de todo esto, que es la espina dorsal de la serie".

Por ejemplo, en el documental se nos contarán las historias de los jugadores mexicanos que lideraron movimientos solidarios tras los terremotos de 1985 y 2017. Por temas como este, desde la cadena nos dicen que gustará tanto a los amantes del fútbol como a los de las historias bien contadas.

Sobre 'Patria' y las mejoras de la aplicación

El año pasado se anunciaba la primera producción propia de HBO España, una serie basada en la novela 'Patria' de Fernando Aramburu, basada en las secuelas del conflicto vasco de sus víctimas. Sobre el estado de su producción, nos han dicho que todavía están "peleándose" con los guionistas trabajando en escribir los episodios, por lo que todavía nos queda bastante antes de que podamos verla en pantalla.

Sobre los episodios sólo nos han dicho que quieren cuidar al máximo la historia principal, y que no todas las tramas que podemos leer en el libro acabarán apareciendo también en la serie. Para este proceso están contando con la colaboración directa de Aitor Gabilondo, uno de los guionistas más reputados de España, de quien dicen que se "está trabajando de manera humilde y profesional".

"Lo que está en juego es la imagen de HBO. Tenemos que hacerlo muy despacio", aseguran de la cadena para poner en contexto la calma que se están tomando en el desarrollo. "Cada episodio tiene idas y vueltas, revisiones. Y cuando esté todo escrito lo volveremos a revisar".

Además, desde HBO también nos dicen que están trabajando en mejorar su aplicación, que desde su lanzamiento no ha recibido grandes novedades. Eso sí, de momento no nos han podido detallar el calendario con las novedades, por lo que tocará esperar hasta que lleguen.

