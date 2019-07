Nueve libros de Margaret Atwood que son muy adaptables a televisión tras el éxito de 'El cuento de la criada'

Hace bastantes años especulaba con la posibilidad de que Margaret Atwood ganara el Nobel de literatura y se hiciera de verdad famosa, acababa de terminar de leer dos de sus novelas más emblemáticas, el ahora archiconocido ‘El cuento de la criada’ y ‘El asesino ciego’. Me causaron una impresión brutal, hasta tal punto que les dediqué dos artículos para hablar de sus virtudes, aquí los tenéis, el primero y el segundo , ahí tenéis al autor de este artículo hace seis años, un autor que, por otra parte, no ha dejado descubrir ni amar a esta autora sobresaliente.

Margaret Atwood

Ha pasado el tiempo, no ha recibido el Nobel (aún no pierdo la esperanza), pero el exitazo le ha llegado con 'El cuento de la criada'. Lo bueno es que Margaret Atwood tiene muchos otros libros susceptibles de ser adaptados, es un buen momento para hacer un repaso de dichas posibilidades.

Más allá de 'El cuento de la criada': las otras adaptaciones que ya se han puesto en marcha

En primer lugar me gustaría citar lo que ya tiene visos de poder realizarse o que ya se ha realizado aparte de ‘El cuento de la criada’. En Netflix está disponible nada menos que una pequeña miniserie sobre ‘Alias Grace’ (‘Alias Grace', 1996) que, en seis capítulos, condensa a la perfección las virtudes de la novela y vale la pena echarle un vistazo.

Por otro lado, ya se lleva tiempo hablando de la adaptación de la trilogía de MaddAddam, formada por tres novelas: ‘Oryx and Crake’ (2003), ‘The year of the flood’ (2009) y 'MaddAddam' (2013). En un principio se contaba con el director Darren Aronofsky y la cadena HBO pero dichos planes han cambiado, ya sin el director ahora tienen los derechos en Paramount Television y Anonymous Content.

Habrá que ver si llega a buen término, hay material de sobra para hacer una serie de larga duración sobre las aventuras de Snowman en un mundo post-apocalíptico, muy en la línea de otras distopías, un subgénero que funciona bastante bien normalmente.

Los otros libros que podrían adaptarse a la televisión

'El asesino ciego'

Ya he citado anteriormente la que sería mi primera elección: ‘El asesino ciego’ (‘The blind assassin', 2000). Una novela con una estuctura muy particular donde se alternan una narración histórica, la de Iris Chase y su hermana Laura, rememorando desde su senectud su vida pasada, otra narración de género de ciencia ficción y aventuras en la imaginaria ciudad de Sakiel - Norn y las dos salpicadas, entre medias, por pequeños capítulos con artículos de periódicos o noticas en diferentes ambientaciones.

La televisión ofrece la mejor posibilidad a la hora de adaptarla por la facilidad que supone insertar narraciones en distintas épocas y, siendo realistas, probablemente sea la segunda mejor novela de la autora con uno de esos finales de gran impacto. Podría ser un verdadero bombazo.

‘Por último, el corazón’

No sería una mala posibilidad ‘Por último, el corazón’ (‘The heart goes last’, 2015), una novela que goza de una premisa bastante interesante: una distopía en la que se ha producido una debacle económica y donde surge el proyecto Positrón para mantener de alguna manera el sistema; lo curioso del proyecto es que se trata de un experimento social en el que dos grupos de personas alternan entre vivir en plena libertad y estar en la cárcel, con un intervalo de treinta días de diferencia para cambiar entre las dos posibilidades. Podría ser una miniserie fácilmente pero, si la cosa funcionara, se podría extender en el tiempo.

'La semilla de la bruja'

Me parece bastante interesante la posibilidad de adaptar ‘La semilla de la bruja’ (Hag-seed, 2016) una novela encuadrada (junto con otros autores/as como Jeanette Winterson, Tracy Chevalier, Jo Nesbo… ) en el proyecto Hogarth Shakespeare, una iniciativa para “contar de nuevo” historias escritas por el legendario escritor inglés.

El libro de Atwood es una reescritura de ‘La tempestad’ y la escritora aprovecha para contarla en una cárcel haciendo que los presos se sientan cada vez más unidos a la obra a raíz de una iniciativa cultural.

Lo bueno de esta obra es que se podría adaptar unitariamente y funcionaría pero, si se decidiera hacer una adaptación de todo el proyecto conseguiría ser aún más retador de cara a un espectador medio, una oportunidad única de conocer la obra de Shakespeare y, al mismo tiempo, adoptar nuevas narrativas o puntos de vista que podrían enriquecerla.

'Penélope y las doce criadas'

Al hilo de la anterior novela, también podría considerarse ‘Penélope y las doce criadas' (‘The penelopiad’, 2005) que surgió como otra iniciativa para reescribir mitos griegos que, curiosamente, ahora está teniendo un nuevo auge (gracias a autoras como Madeleine Miller y su ‘Circe’ o Pat Barker con ‘El silencio de las mujeres’); la idea de representar los eventos narrados en ‘La Odisea’ desde la perspectiva de Penélope podría ser muy atrayente para cualquier espectador, ya que la historia es muy conocida.

'Ojos de gato'

‘Ojo de gato’ (‘Cat’s Eye’, 1998), sería una serie de un corte distinto pero igualmente realizable. La historia narra la vuelta de la pintora Elaine Risley a su ciudad natal, Toronto, y cómo empieza a recordar los hechos que ocurrieron en su juventud para llegar hasta ese momento.

Al estar construida casi enteramente mediante flahsbacks al pasado, se podría adaptar muy bien al lenguaje televisivo y, además, podría ser una serie de época bastante atractiva ya que desdobla los acontecimientos sucedidos entre los años cincuenta (justo después de la segunda guerra mundial) hasta casi los años noventa. Sería una oportunidad inmejorable de mostrar una serie al estilo de ‘Downton Abbey’ pero ambientada en Canadá.

'Desorden moral'

Con ‘Desorden moral’ (‘Moral Disorder’, 2006) se puede encontrar uno con un caso bastante especial, ya que se puede entender como novela o, más bien, como un ciclo de historias cortas que forman un todo. Al fin y al cabo, se trata de once relatos que tienen como protagonista a Nell (y también sus padres, hermanos, marido, hijos…) en diferentes momentos de su vida (un abanico en el tiempo de unos sesenta años).

Lo bueno es que serviría para mostrar las vicisitudes de una familia canadiense a lo largo de la historia y se aprovecharía para mostrarnos la crónica de un país que nos queda bastante lejano en tiempo y espacio.

'Nueve cuentos malvados'

Con lo bien que están funcionando series de ciencia ficción antológicas como ‘Black Mirror’ o la más reciente reformulación de ‘The twilight zone’, 'Nueve cuentos malvados' (Stone Mattress, 2014) podría convertirse en la dimensión desconocida de Margaret Atwood.

Nueve relatos en los que la realidad y lo ficticio se mezclan de manera deliciosa y que son lo suficientemente originales para no resultar repetitivos con todo lo que se está haciendo en la actualidad: desde una escritora que sobrevive a una noche tormentosa gracias a que la voz de su difunto marido le está guiando hasta una anciana que asume que realmente existen unos enanitos imaginarios tras una turba que quiere quemar la residencia. Relatos que transitan lo fantástico y que revelan facetas más perversas de la autora.

Y con esto termino mis sugerencias, indudablemente la autora tiene más novelas y relatos disponibles que no son descartables directamente, pero tengo que reconocer que los anteriores son más susceptibles de ser llevados a la pequeña pantalla. Si hay suerte, se podrán descubrir más dimensiones de una autora que, por supuesto, no hay que dejar de leer.