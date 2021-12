Las nuevas imágenes de 'Avatar 2' son un resumen perfecto de todo lo que arriesga James Cameron en sus tres secuelas

En un reportaje exclusivo para Entertainment Weekly, James Cameron ha tenido ocasión de mostrar algunas imágenes nuevas de la primera secuela de su histórica 'Avatar', la película más taquillera de todos los tiempos. También, de paso, ha expresado algunas dudas sobre su potencial en taquilla, una actitud a la que el director de 'Terminator' no nos tiene acostumbrados.

"El gran problema es: ¿vamos a ganar algo de puñetero dinero?" afirma, poniendo el foco en cómo ha cambiado el panorama del cine tras la pandemia, ya que ya no hay espacio para las películas de envergadura mediana: "Las películas grandes y caras tienen que hacer mucha taquilla. Estamos en un nuevo mundo post-COVID, post-streaming. Quizás nunca volvamos a ver los datos de taquilla de antes. ¿Quién sabe? Todo esto es una apuesta muy arriesgada".

Todo o nada

Pero estas secuelas no solo sirven para que Cameron tense la cuerda de la resistencia financiera de la industria, preparando a la vez tres secuelas sin saber si la primera de ellas será un éxito. También, con su éxito o su fracaso, determinarán si aún quedan nombres autorales infalibles en el negocio, en tiempos en los que los creadores se difuminan tras la fama de una franquicia o de unos personajes: Cameron no se ha enfrentado nunca a un fracaso que ponga en riesgo su carrera, y sí a muchos éxitos que han refrendado su apellido como un nombre, como los de Spielberg o Scorsese, que por sí solos venden una película.

De momento, James Cameron dice que está compaginando con esta película sus dos pasiones: el mundo acuático y el cine. "Me dedico al océano cuando no estoy haciendo películas", dice: "así que si pudiera combinar mis dos grandes amores, uno de los cuales es la exploración del océano; el otro, la realización de largometrajes, ¿por qué no lo iba a hacer?".

Queda justo un año para el estreno de 'Avatar 2', que está previsto que llegue a los cines el próximo 16 de diciembre de 2022. Sus 250 millones de dólares de presupuesto van a poner a prueba las finanzas de Disney, ya que suman una cantidad que cada vez cuesta ver más para sostener películas en un panorama tan inestable como el actual.