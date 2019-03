Netflix tiene nueva serie interactiva, 'You vs. Wild' es una aventura de supervivencia con Bear Grylls

'Black Mirror: Bandersnatch' desde luego fue toda una sorpresa cuando aterrizó en Netflix a finales de 2018. La película al estilo de “elige tu propia aventura” permite al usuario tomar decisiones cruciales que pueden cambiar la historia y lo que ocurre durante la película. El formato parece ser que ha tenido el éxito suficiente como para que Netflix siga apostando por él. 'You vs. Wild' es una serie-documental en la que el espectador decide qué le ocurre a Bear Grylls.

Sobrevivir o morir va a ser decisión del espectador

El próximo 10 de abril llegará a la plataforma de vídeo la nueva serie 'You vs. Wild'. Está protagonizada por Bear Grylls, que si bien el nombre no le suena a todo el mundo, seguramente sí 'El último superviviente', el show que lo dio a conocer. ¿Decidiremos si se come un tipo de gusano u otro? Aún no se sabe, aunque sí a tomar acciones concretas para sobrevivir en la aventura. De momento no hay muchos detalles, pero tenemos u primer teaser.

Además del teaser Netflix ha preparado una pequeña demo en la que vemos cómo va a funcionar la obra. Bear Grylls explica que tendremos que ayudarle en una nueva aventura donde “cada decisión es tú decisión”. Subir una montaña, cruzar un río, ir a la derecha o a la izquierda… Será curioso ver cómo funciona exactamente, pues en 'Black Mirror: Bandersnatch' si nos equivocábamos la historía retornaba a un punto anterior, aquí… ¿muere el protagonista?

'You vs. Wild' es un guiño a 'Man vs. Wild', título original de 'El último superviviente'. En ella Bear Grylls, aventurero y ex militar británico, realizaba todo tipo de locuras en situaciones extremas y paraderos nada amables en la naturaleza con tal de sobrevivir. Aquí sin embargo más que los conocimientos de superviviencia del protagonista, lo que contará será la decisión que tome el espectador.

'Black Mirror: Bandersnatch' fue todo un éxito para Netflix y van a repetir la fórmula con algo que no sea directamente ficción como lo fue 'Black Mirror: Bandersnatch'. En este caso han escogido lo que quizás más encaje con este tipo de formato: un tipo tratando de sobrevivir en condiciones extremas y contra todo lo que la naturaleza le ponga por delante. La serie se estrenará el próximo 10 de abril.

