Netflix nos ofrece un avance de la sexta y última temporada de 'House of Cards' con un gran spoiler

Lo repetiremos al final, pero lo avisamos desde el principio: ojo con el teaser, contiene un buen destripe. Porque sí, este miércoles Netflix ha decidido proporcionarnos un avance de la sexta y última temporada de 'House of Cards', que se estrenará el 2 de noviembre, y qué avance.

En una vídeo de apenas veinte segundos de duración, de buenas a primeras, la realidad sobre el inminente devenir de la última entrega de esta popular serie nos da en la cara. Aunque desde Netflix todavía nos dicen más: "deberías haberlo sabido". Y seguramente tienen razón, sí, pero no sabemos si los seguidores de la serie más enemigos de los spoilers querían enterarse así, de esta manera y sin previo aviso.

Hay un spoiler y es de los gordos

Por eso, nos reiteramos: si no queréis dar solución a parte de las incógnitas que rodeaban a la sexta y última temporada de 'House of Cards', no sigáis leyendo ni mucho menos veáis el avance. Estamos avisando porque hay un spoiler y es de los gordos.

"Deberías haberlo sabido"

Si has llegado hasta aquí, es que no te importa saber que Netflix ha querido desvelar mediante este vídeo qué es lo que sucede con el personaje de Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, acusado de cometer abusos sexuales y despedido de la serie por ello. La Fiscalía de Los Ángeles anunció precisamente ayer que no presentará cargos contra él porque sus delitos habrían prescrito.

Y lo que sucede se había aventurado: Frank Underwood muere. Y lo hace, además, fuera de la pantalla, dejando que toda su atención recaiga sobre su esposa Claire Underwood, interpretada por la actriz Robin Wright.

En el teaser podemos ver a la propia Claire en un plano medio que se va cerrando. Parece que está al aire libre, rodeada de naturaleza, en algún lugar tranquilo. Sus ambiciones van saliendo a flote. Está frente a la tumba de su marido y se muestra firme, dice que ella no será enterrada en su patio trasero. Y dice más sobre el momento en el que ella muera, esta vez mirando directamente al espectador: "Cuando presenten sus respetos, tendrán que esperar en la fila".

Descubriremos qué hará como presidente Claire Underwood el próximo 2 de noviembre. Siempre que un teaser no nos lo desvele antes...