Netflix deja caer una imagen de la nueva temporada de 'Stranger Things': ahora sí cazarán fantasmas

Uno de los éxitos del pasado año a nivel global de Netflix fue 'Stranger Things', la serie situada en los 80 que nos despertaba esa mezcla de nostalgia y la fantasía más alucinante. Muchos somos los que tenemos ganas de esos nuevos episodios de la que supimos en agosto y ahora nos llega una imagen de la segunda temporada de 'Stranger Things'.

La instantánea que nos da una inesperada dosis de 'hype' muestra a parte de los principales protagonistas de la serie, estando en el centro y sin darnos la espalda el siempre majo Dustin (Gaten Matarazzo) que parece estar mirando algo con sorpresa. Lo que vemos además es que sus amigos Mike (Finn Wolfhard) y Lucas (Caleb McLaughlin) salen tras él, todos vestidos de Cazafantasmas en lo que parece la puerta del colegio en el día de Haloween.

¿Por qué una imagen y no un pequeño vídeo como en otras ocasiones? Porque Netflix prepara algo bastante más gordo para la Super Bowl, un trailer que se emitirá durante la misma este domingo en la Fox. Pero Entertainment Weekly ha tenido acceso exclusivo a esta imagen, pudiéndonos dar este anticipo.

Lo que está por llegar

Hace un tiempo repasamos lo que íbamos sabiendo de esta segunda temporada. Una de todas esas cosas era la lista de los nombres de los capítulos, y no sabemos aún de cuál es la imagen que han publicado (¿Quizás de 'El huerto de las calabazas', por lo de Halloween?, pero sí que será una temporada algo más larga y que habrá toques a lo James Cameron.

También sabemos que veremos de nuevo a Once (Eleven) dado que Hopper deja una bolsa de Eggons en lo que parece un sitio clave al final de la primera temporada, y que según sus creadores habrá "un montón de nuevas dinámicas". Aún no tenemos fecha confirmada de cuándo llegará como sí la dieron de 'House of Cards', pero por unas declaraciones de Gaten Matarazzo en el show de Jimmy Kimmel, sabemos que el rodaje empezaba el pasado mes de octubre y acabaría en abril de 2017, de ahí que se hable de julio de 2017 para el estreno de esta segunda temporada.

En Xataka | 'Stranger Things': cuando la nostalgia ochentera a lo Spielberg y King funciona bien

En Blog de Cine | Todos los homenajes y guiños de 'Stranger Things' en un fantástico vídeo - la imagen de la semana