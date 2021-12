Ahora que Netflix, Amazon y HBO apuestan por ciencia ficción y fantasía, estos son los libros y sagas que darían para una gran serie

Para encontrar el próximo gran éxito de la ciencia ficción de la pequeña pantalla puede que haya que buscar en nuestra biblioteca: hemos preguntado a los periodistas de Webedia especializados en la materia para que nos ayuden a buscar entre los libros y sagas de ciencia ficción al próximo gran éxito de la pequeña pantalla.

Alberto Carlos Diéguez, a.k.a Albertini navega entre cómics y televisión con ciencia ficción y fantasía en el timón, y después nos los narra en Xataka y Espinof. Él lo tiene claro:

El director editorial de Webedia, Antonio Ortiz, nos desvela su candidato a adaptación exitosa del papel al formato serie:

Alicia Pérez Ferreirós, redactora de Sensacine, nos propone otra obra del ínclito autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego' (en la que se basó Juego de Tronos), George R.R. Martin:

¿De qué va Los viajes de Tuf? Aún sin ánimo de destripar la novela, resulta imposible no revelar cómo comienza la historia en el primero de los relatos que conforman el libro, cuando un grupo de personas muy diferente que tiene que llevar a cabo una complicada misión contrata los servicios del mercader Haviland Tuf, un curioso hombrecillo que adora a los gatos y que no disfruta de excelentes éxitos profesionales a bordo de su destartalada Cornucopia de Mercancías Excelentes a Bajos Precios.

Javier Jiménez "Dronte", editor de Xataka especializado en ciencia, nos sugiere lo que él mismo denomina, un "Win - Win", por la originalidad de la propuesta y lo bien que le sentaría pasar al formato serie:

Roberto Jiménez es el coordinador editorial de WeblogsSL y nos sugiere una obra de la cual Amazon ya ha adquirido los derechos:

"Aunque, en realidad, lo que me gustaría es que Dune fuese una serie (y no sólo la novela original, sino toda la saga Atreides), parece claro que la nueva adaptación de Villeneuve cierra las puertas durante un tiempo a esa posibilidad.

Aquí, un Banks estelar imaginó una sociedad que llegaba a la utópica anarquía gracias a la tecnología … y tenía que enfrentarse a quienes no estaban dispuestos a ceder el poder de las decisiones a las inteligencias artificiales que nos habían llevado a esta esa sociedad idílica sin leyes, sin errores, sin necesidad de trabajo. La perfección existe… pero no todos quieren aceptarla como tal.

Lorena Vialás es editora de Sensacine y nos propone una colección de libros a los que le sentaría genial, según ella, la adaptación al formato serie:

Nuestro experto en ciencia ficción residente de Xataka y Espinof, John Tones, desempolva todo un clásico de la literatura, y también del cine, como idea para exportarlo a la pequeña pantalla:

El editor de Xataka Juan Carlos López aka Juanky nos sugiere todo un clásico de la sci fi que se resiste a cambiar de formato:

No sería la primera serie inspirada en los vikingos, pero qué duda cabe que lo nórdico está de moda y la reciente buena acogida (por otro lado, esperada) de 'Assassin's Creed: Valhalla' no hace sino confirmarlo. El editor Enrique Pérez de Xataka nos insta a seguir por ese camino:

Si te engancha 'El cuento de la criada' y encuentras Gilead como un futuro distópico aterrador en el que verse reflejado, la periodista Andrea Zamora, redactora de Sensacine, nos propone una novela con una temática similar:

La redactora de Sensacine nos propone una segunda novela:

Nuestra parte de noche fue publicado en 2019 y, por el momento, no se conocen planes para adaptar la historia. Enríquez escribe de una forma tan visual y construye una mitología tan atractiva que me cuesta imaginar que a ningún estudio no se le haya pasado por la cabeza la idea de transformar este libro en imágenes y sonido. La novela lo tiene todo: una casa encantada, rituales macabros, magia oscura, giros en la trama, personajes cautivadores, organizaciones secretas con planes sombríos y grandes revelaciones .

Nuestra parte de noche/ Our Share of Night

Las franquicias de DC Comics y Marvel constituyen una fuente casi inagotable de ideas para el cine y la televisión y Flamenca Stone – alter ego de Esther Miguel Trula – de Magnet nos propone candidato a próximo gran éxito seguir por esa estela:

El editor de Vidaextra y Xataka, Frankie MB, cita a un autor tan popular como Sir Terence David John Pratchett. El prolífico escritor británico incluso ayudó a adaptar algunas de sus obras, pero esta quedó en el tintero.

Mundodisco no será el próximo 'The Witcher' o 'Juego de Tronos', ya que se centra menos en la epicidad, pero ese mundo plano sostenido por cuatro elefantes sobre una tortuga que viaja por el espacio tiene todos los ingredientes para ser una de las mejores series de la década que está por venir ."

José García Nieto de Xataka apunta a la obra del célebre J.R.R. Tolkien, cuya adaptación de 'El señor de los anillos' constituyó un hito, en cuanto a popularidad y premios, logrando más de una veintena de premios Óscar. ¿Cómo le sentaría convertir una de sus novelas a una serie?

Ahora es el redactor jefe de Sensacine, Santiago Gimeno, el que pone sobre la mesa un título, esta vez de una colección de 22 tomos que darían material suficiente para una exitosa serie de varias temporadas:

"No nos da la vida tal y como está la industria televisiva ahora mismo y la inminente 'guerra' del 'streaming' que se avecina. Pero las sagas y las franquicias, más todavía si pertenecen a los géneros de ciencia ficción y de fantasía, siempre son bienvenidas. ¡Siempre! Yo, erre que erre, sigo pensando que 'La espada de la verdad' del estadounidense Terry Goodkind daría para una serie excelente.

Dirás, lo sé, que ya se adaptó entre 2008 y 2010 en la serie 'Legend of the Seeker' de ABC Studios. Esta, con Sam Raimi de productor ejecutivo, duró en antena dos temporadas de 22 episodios cada una. Pero, por mucho que me gustara -también por la Kahlan Amnell de Bridget Regan, sí-, no dejaba de ser un 'guilty pleasure' con diferencias notables respecto a los libros y, seamos sinceros, unos cuantos momentos vergonzosos.